Cuatro recomendaciones en HBO Max, Apple TV+, Filmin y Disney +

Nueva entrega de Marvel en Disney +. Esta vez, con el aliciente de que Oscar Isaac se esconde tras la máscara grisácea de este superhéroe con ascendencia egipcia. Es un gustazo ver a este actor –si no uno de los mejores en activo, sí mi favorito– bordar, uno a uno, cada uno de sus registros. Su personaje, Steven Grant, es un dependiente de la tienda de un museo que descubre que sufre un trastorno de identidad disociativo. Por las mañanas es el tímido y apocado Steven y por las noches es el aguerrido mercenario Marc Spector.

Solo he podido ver el primer capítulo de Caballero Luna así que mi opinión es limitada. Sin embargo, me lo he pasado muy bien viendo a Ethan Hawke, un villano conectado con las deidades egipcias, persiguiendo día y noche a Isaac. Pocas peleas y mucha sustancia, aunque habrá quien busque precisamente lo contrario en una serie de Marvel. No es mi caso.

Gary Oldman, un espía tremendamente pedorro

Slow Horses, en Apple TV

Slow Horses Apple TV

Uno de los trabajos más respetados de Gary Oldman, y ya es decir, es su interpretación de George Smiley en El topo (Tomas Alfredson, 2011). En Slow Horses, el británico vuelve a meterse en la piel de un espía, pero su personaje nada tiene que ver con el tranquilo y melancólico agente pergeñado por John Le Carré, cuya costumbre más desenfadada implicaba nadar a braza en la laguna de Hampstead, al norte de Londres.

Jack Lamb es un agente borracho, fumador empedernido y tremendamente pedorro, una antigua gloria del espionaje que ha caído en desgracia. Es el líder de la desastrada Slough House, una sede abandonada del MI5 británico a la que van a parar espías que en algún momento de sus carreras metieron la pata.

Apple TV+ estrena esta miniserie inspirada en la primera de las novelas de Mick Herron y adaptada para televisión por Will Smith (Veep) que fusiona el género de espías con un humor negro más británico que el té para merendar. Otros alicientes para ver Slow Horses son Kristin Scott Thomas, Jack Lowden o Jonathan Pryce.

Vuelve la nueva comedia romántica

Starstruck, en HBO Max

Starstruck HBO Max

Hace ya un tiempo que Rose Matafeo nos encandiló con Starstruck, un cruce entre Notting Hill y Fleabag con trazas de El diario de Bridget Jones. En la primera temporada de Starstruck, Jessie, interpretada por la propia Matafeo, era una millennial neozelandesa en Londres que se enamoraba de un actor ultra famoso (Nikesh Patel).

Ahora Matafeo vuelve con una segunda temporada de Starstruck que continúa por esa misma senda: capítulos de 20 minutos de diálogos ingeniosos y estupendo tempo cómico en los que la recientemente moribunda comedia romántica se salpimenta con el mejor humor. Los primeros capítulos, sin embargo, repiten un poco la estructura de la primera temporada, así que está por ver si Matafeo consigue trascender la emoción de las primeras citas y consolidar este amor a primera vista.

Para amantes de la macarrada

The Beach Bum, en Filmin

The Beach Bum Filmin

Cuidado. The Beach Bum no es para todos los gustos. La última película de Harmony Korine, que ha permanecido inédita en España durante tres años, ha sido ninguneada en su estreno y pisoteada por la crítica –The Guardian le concedió una estrella sobre cinco, auch–. Esto último no deja de ser gracioso ya que la película se ríe a carcajadas del prestigio intelectual.

Aún así, lo nuevo del director de Spring Breakers merece ser reivindicado como alternativa para todos aquellos fans de la macarrada o simplemente para los que estén hartos del ABC de la narrativa cinematográfica, con sus convenciones y sus tics aprendidos de lo políticamente correcto.

También para los fans de Matthew McConaughey, completamente asalvajado en el papel de Moondog, un laureado poeta echado a perder por las drogas y el alcohol que pasa sus días en los Cayos de Florida sin pantalones. Ojo con los temazos musicales, las orgías de delfines y con Snoop Dog, Zac Efron haciendo de pirómano y Jonah Hill en el mejor papel de su vida.

