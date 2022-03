Una película como las de antes

El callejón de las almas perdidas, en Disney +

Bradley Cooper en 'El callejón de las almas perdidas' Searchlight Pictures

Se acercan los Oscar y es el momento de repescar todas las películas en competición para hacer quinielas. Afortunadamente para los que no se animaron a verla en el cine, El callejón de las almas perdidas llega ahora a Disney +.

Guillermo del Toro adapta en su filme más abierto la novela de William Lindsay Gresham de la que existía una versión previa de 1947. Es la historia de un buscavidas (Bradley Cooper) que se hace un hueco en una troupe circense y acaba convirtiéndose en una estrella del mentalismo. Con la ayuda de una femme fatale con la prestancia de Cate Blanchett se propone estafar a la élite neoyorquina.

Del Toro recurre a una estética muy estilizada, con trazas de film noir, para contar esta fábula moral sobre los peligros del engaño y de la deshonestidad. La fotografía, el vestuario, el arte, las exquisitas interpretaciones del reparto, todo contribuye al embrujo con el que El callejón de las almas perdidas nos seduce.

¿Quién quiere ser la mejor?

La aspirante, en Filmin

La aspirante Filmin

“Hay que saber cuando parar”, le dice una profesora a Alex. Solo queda ella en el aula y repasa compulsivamente su examen antes de entregarlo. Así nos presenta la directora Lauren Hadaway al personaje protagonista de La aspirante, una joven obsesiva que pone su autoexigencia al servicio del remo hasta perder la cabeza.

La aspirante quiere jugar en la liga de otras películas sobre personajes enfermizamente autoexigentes como Whiplash o Cisne negro, aunque su imaginario visual no alcance la fineza de estos últimos filmes.

Hadaway se inspira en sus propias experiencias como obsesa del remo en la universidad y, aunque ese conocimiento de primer mano se agradece en lo concisa y detallista que es La aspirante, queda un poco la sensación, paradójicamente, de que el esfuerzo, a diferencia del deporte, no conlleva una mejor película.

Para despedir a William Hurt

Una historia de violencia, en Movistar Plus +

William Hurt en Una historia de violencia Movistar Plus +

Muerto William Hurt una se da cuenta de los enormes agujeros que habitan en las plataformas, pues resulta prácticamente imposible encontrar los mejores títulos de este actor fundamental en ninguna de ellas. La excepción, como siempre, la pone Filmin, donde podemos ver El beso de la mujer araña, con la que Hurt ganó el Oscar.

Yo he elegido para despedirme de él, un papel pequeño pero rotundo, el que hace en Una historia de violencia, de David Cronenberg. Si la ves te probablemente te pases la película preguntándote cuándo va a salir. No te defraudará la espera.

Hurt, que tenía maneras de hombre culto y refinado, interpreta aquí a un mafioso de Filadelfia en busca de su hermano pequeño (Viggo Mortensen), un exasesino que desapareció en un pequeño pueblo de la América profunda.

Pakula noventero

El informe Pelícano, en HBO Max

El informe Pelícano HBO Max

Puede que me enterase de bien poco pero El informe Pelícano me encantaba cuando era niña. No la había vuelto a ver hasta hace unos días y me ha sorprendido, más allá de que es un muy digno thriller de conspiraciones políticas a cargo de Pakula (adaptando a John Grisham), por lo progresista que es.

Para empezar, porque a diferencia de otros clásicos del género, la protagonista es una mujer. En este caso, una estudiante de una universidad de Nueva Orleans (Julia Roberts más guapa que nunca, su look 90s se vuelve a llevar ahora) que escribe un ensayo apuntando los posibles asesinos de dos jueces del Tribunal Supremo.

Es lo suficientemente lista como para acertar y también para huir de quienes, tras leer el ensayo, intentan matarla. Sus esfuerzos por salvarse de las cloacas del estado la llevan junto a un periodista (Denzel Washington) y es tan fina la manera en la que destapan la conspiración como la relación, entre la admiración profesional y el flirteo, que construyen.

