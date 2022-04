Cuatro recomendaciones en HBO Max, Movistar Plus +, Filmin y Disney +

Vuelve Michael Mann pero no tanto como querrías

Tokyo Vice, en HBO Max

El primer capítulo de Tokyo Vice es una fiesta. ¿El motivo de la celebración? Es un reencuentro por todo lo alto con el director de Heat Michael Mann. La planificación, la música, cada encuadre, el montaje... Solo la presentación de Jake Adelstein, el protagonista de Tokyo Vice, resulta más estimulante que todos los capítulos restantes, y nos recuerda, por qué Mann se ha ganado un hueco entre los grandes.

Lamentablemente, solo ese primer episodio de la serie basada en las memorias de Jake Adelstein como joven reportero de investigación en los bajos fondos de Tokio corre a cuenta del director de Manhunter. Y el salto del primer capítulo al segundo nos recuerda lo insulsamente dirigidas que casi siempre están las series que nos tragamos.

Dicho esto, Tokyo Vice puede resultar interesante para los fans de los policiacos y también para los japonófilos, por su retrato del periodismo en el país nipón y de los entresijos de la yazuka. Tiene el aliciente además de contar con Ansel Elgort y Ken Watanabe en los papeles protagonistas.

Vivan las heroínas de la música electrónica

Sisters with Transistors, en Filmin

Clara Rockmore, Daphne Oram, Bebe Barron, Delia Derbyshire, Maryanne Amacher, Pauline Oliveros, Wendy Carlos, Eliane Radigue, Suzanne Ciani, Laurie Spiegel… Puede que sea la primera vez que escuchas sus nombres. Son las heroínas desconocidas de la música electrónica, mujeres que aprovecharon la autonomía de los sintetizadores para componer libremente.

Con una imagen sumamente elegante –en ocasiones parece tan fascinante que una piensa que son recreaciones del máximo nivel– y la voz en off de Laurie Anderson, Sisters with Transistors huye de los bustos parlantes componiendo las voces de artistas y estudiosas sobre el archivo, al estilo de Diego Maradona dirigida por Asif Kapadia.

El documental es tan alucinante como que la historia de estas compositoras extraordinarias haya sido silenciada.

El Kenneth Branagh que preferimos

Muerte en el Nilo, en Disney +

Mucho bombo se le ha dado a Belfast, la película autobiográfica que le ha valido el Oscar a mejor guion a Kenneth Branagh, su director. Pero en este blog no nos gustó especialmente esta cinta en blanco y negro con tufillo a repetir el éxito de Roma. Aquí somos más de Muerte en el Nilo, un filme mucho más honesto consigo mismo.

La historia la conocemos todos desde que Agatha Christie publicó su novela Muerte en el Nilo en 1937. El detective Hércules Poirot investiga un crimen sumamente glamuroso cometido a bordo de un barco de vapor. Branagh, de hecho, le saca todo el brillo que puede a ese escenario de lujo, apuesta que dobla con ese reparto de estrellas encabezado por Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening o él mismo.

Cuando los Oscar aciertan

Spotlight, en Movistar Plus +

Hace ya seis años de esta película con repartazo (Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Michael Keaton...) que nos sorprendió alzándose con el Oscar a Mejor Película en la edición de los premios de 2016. En una era en la que los periódicos se entregaron al click fácil, al copia-pega y a la pseudoinformación banal, The Boston Globe, con Marty Baron al frente, apostó por cuidar su valor más preciado, el periodismo de calidad, firmemente asentado en el sótano de la redacción, donde trabajaba el equipo de Spotlight, la división de periodismo investigativo más antigua de EE UU. Gracias a ello, un equipo de cuatro periodistas sacó a la luz cientos de casos de curas pederastas que la Iglesia Católica había intentado tapar durante dos décadas. Pocos premios Pulitzer se han entregado tan bien como el que ganó el Boston Globe un par de años después.

Como bien demostró Alan J. Pakula hace 40 años, una película sobre periodistas investigando un caso no tiene por qué ser aburrida. De la misma forma que Todos los hombres del presidente, de la que Spotlight es clara heredera, la última película de Tom McCarthy eleva a leyenda a un grupo de plumillas vestidos sin mucho atavío, tomando notas en libretas con anillas, entrevistando off the record a altas jerarquías de la Iglesia y repasando nombres y apellidos en interminables listados.

Al igual que la película que inmortalizó a Bernstein y a Woodward en la piel de Dustin Hoffman y Robert Redford, Spotlight viene para confirmar lo esencial que es el buen periodismo para una sociedad sana. En una época en la que apenas quedan redacciones dedicadas al periodismo de investigación, otro superviviente, el cine, se ha arrogado una responsabilidad de la que nosotros nos desembarazamos hace tiempo: la de contar que el periodismo bien hecho sigue mereciendo la pena.

