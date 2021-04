Adivina qué vamos a ver esta noche: Cuatro recomendaciones en streaming para que no pierdas el tiempo

Triple ganadora en los Oscar

Nomadland, en Disney +

Frances McDormand en Nomadland Disney

Ha sido la gran ganadora de los Oscar, por mucho que algunos se empeñen en darle la victoria numérica a Netflix. Es, además, una ganadora muy merecida. Cinematográficamente es poética y bella, y temáticamente, es el retrato absolutamente pertinente de una herida abierta de la sociedad estadounidense actual.

Tras el cierre de la fábrica en la que trabajaba, Fern (Frances McDormand, que también se llevó el pasado domingo la estatuilla a mejor actriz) emprende un viaje por EE UU a bordo de su furgoneta. Su viaje nos permite conocer a otros nómadas que viven como ella, recorriendo el país por carretera y trabajando en lo que salga por el camino.

Chloé Zhao integra la ficción de Fern en las historias reales de estos moradores, interpretados por sí mismos, que Jessica Bruder describió en su libro de no ficción Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century. El resultado es un viaje emocionante que reflexiona sobre el trabajo en la era capitalista (un tema al que el cine suele ser ajeno), sobre la soledad, el hogar o las cadenas de la libertad. Como decía Hunter S. Thompson: “Buy the ticket, take the ride”.

Policiaco familiar

Mare of Easttown, en HBO

Mare of Easttown HBO

Ser detective en un pueblo tiene que ser difícil. Y ser detective en el pueblo en el que creciste tiene que serlo más aún. Es el caso de Mare, la inspectora protagonista a la que interpreta Kate Winslet en este thriller perteneciente a la categoría “chica aparece asesinada en el pueblo”, con el añadido de que las víctimas y los sospechosos del crimen son sus compañeros de instituto.

Con solo dos capítulos vistos –al ser HBO se estrenan semana a semana–, una ya puede hacerse una idea de que el giro sobre la convención “policía busca asesino” va a ser ese universo familiar que rodea a Mare, encapsulado en la casa en la que convive con su madre, su hija adolescente y su nieto, detalle que por momentos recuerda a Happy Valley. También, ese pasado como baloncestista estrella en el equipo del instituto. Glorioso. Sin olvidar el toque especial aportado por un Guy Pierce melenudo en la piel de un escritor de segunda que acaba de aterrizar en el pueblo.

Mucho más que Ingrid Bergman

Ingrid Bergman: Retrato de familia en Filmin

Ingrid Bergman: Retrato de familia Filmin

"Querido Sr. Rossellini: He visto sus cintas Roma, ciudad abierta y Paisá y las he disfrutado mucho. Si usted necesita una actriz sueca que habla muy bien inglés, que no ha olvidado su alemán, que no entiende mucho de francés y que en italiano sólo puede decir ti amo, estoy lista para viajar y hacer un filme con usted”. Esta carta que Ingrid Bergman le escribió al director italiano debería ser suficiente razón para convenceros de que veáis Ingrid Bergman: Retrato de familia.

Una mujer que se enamora de un director viendo una de sus películas sin duda tiene una historia que contar. De hecho, eso es lo primero que hay que resaltar de Ingrid Bergman: Retrato de familia, lo fascinante que resulta la vida de esta estrella de Hollywood desde su solitaria infancia en Suecia hasta su muerte en Londres en 1982.

La siguiente sorpresa es la cantidad ingente de Super 8 grabados por la actriz de Casablanca, que el director Stig Björkman utiliza elegantemente en el montaje final apoyándose en los propios diarios de Ingrid Bergman –leídos por la actriz sueca del momento, Alicia Vikander–, confiriéndole al documental un tono íntimo, poético y romántico que a veces recuerda a My Mexican Bretzel.

El director podría haber llevado más lejos esta apuesta y haber construido este retrato con las memorias de su protagonista, pero elige incluir también los testimonios de sus hijos, quizás porque es una oportunidad para reflexionar sobre la extraña libertad que gobernó la vida de Ingrid Bergman. Ni Hollywood, ni los hombres, ni siquiera sus hijos, apartaron a esta mujer, que vivió como un hombre, de sus deseos.

Para ver con los peques

Los Mitchell contra las máquinas, en Netflix

Los Mitchell contra las máquinas Netflix

Empiezan a llegar las películas anti Instagram y es un gusto. La familia perfecta no existe, como tampoco existe la vida perfecta, aunque en la red social muchos se empeñen en vendernos lo contrario. Ese es uno de los temas de la entrañable película de animación Los Mitchell contra las máquinas, donde se nota la mano de los productores Chris Miller y Phil Lord (La Lego Película).

Los Mitchell se embarcan en un anodino viaje familiar para acompañar a la hija mayor a la universidad. El road trip coincide con el estallido de un gran apocalipsis mundial de robots contra humanos y, precisamente, por lo imperfectos que son como familia, Los Mitchell se convierten en los únicos contrincantes capaces de poner en modo avión a los cacharros.

Esta divertida guerra contra los robots funciona en dos planos, como una aventura que alegrará a los más pequeños de la casa, y como un tierno recordatorio de lo importante que es la familia, que gustará a los mayores. Mención especial para el perro familiar, clave en el desenlace de la trama. ¿Es perro o cerdo?