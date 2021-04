Adivina qué vamos a ver esta noche: Cuatro recomendaciones en streaming para que no pierdas el tiempo

Para los amantes de las series de espías

Teherán, en Apple TV

Teherán Apple TV

El piloto de esta serie de espías israelí es de museo. El Mossad organiza una doble operación en la que un vuelo de Jordania a India aterriza forzosamente en Teherán. En el aeropuerto, una agente israelí y una confidente iraní se dan el cambiazo.

En Teherán, seguimos los pasos de la agente infiltrada mientras en la capital iraní empiezan a sonar las alarmas. Toda la temporada es el recuento de esta misión contada prácticamente a tiempo real, con muy pocas elipsis y unos giros de guion detrás de los cuáles solo podrían estar los mejores espías del mundo, el Mossad.

En cualquier caso, y aunque una de las primeras cosas que se nos enseña de Teherán es un ahorcamiento público, la serie le da con gusto también a los servicios secretos israelíes, así que no resulta maniquea. Moshe Konder, creador de Fauda, está detrás de esta ficción que ya ha anunciado su segunda temporada. Ve poniéndote al día porque si no, no te vas a enterar de nada.

Calentando motores para los Oscar

Mank, en Netflix

Mank Netflix

Nomadland es la favorita en todas las apuestas, pero no en la mía. Por mucho que me guste Chloé Zhao –hace poco recomendaba su anterior película– y esta poética historia de nómadas heridos por el capitalismo estadounidense, creo que Mank es la gran infravalorada de las candidatas que compiten el próximo 25 de abril por el Oscar.

Su estreno de perfil bajo en Netflix y en algunas salas de cine (ya ni recuerdo qué ola era) y la agenda cada vez más política de los premios, ha hecho que la última película de David Fincher –blanco, heterosexual y haciendo una película sobre ningún ismo– pase más desapercibida de lo que debería. Aunque Mank bate el récord de nominaciones, ni los premios anteriores a los Oscar ni los medios contemplan que gane el 25.

Qué más da. En el fondo, la película es un hermoso homenaje a los perdedores. Más concretamente, al guionista más loser de Hollywood, Herman Mankiewicz (Gary Oldman en la ficción), del que probablemente nunca hayas oído hablar a pesar de ser el autor de una de las obras maestras del cine, Ciudadano Kane. No por casualidad, Mank es la historia en dos tiempos de la escritura de este guion, un homenaje al Hollywood de los años 30 y al noir que hará las delicias de cualquier cinéfilo.

Se acerca el día de la madre

Cómo sobrevivir en un mundo material (Kajillionaire), en Movistar +; y en alquiler en Rakuten TV y Filmin

Kajillionaire Universal

Cuando termines de ver Cómo sobrevivir en un mundo material (Kajillionaire) llamarás a tu madre, a tu padre también, y les dirás lo mucho que les quieres. Nunca más volverás a dar por hecho lo importante que es que tus padres sean normales. Sobre todo, después de conocer a los de Old Dolio (Evan Rachel Wood) que, para empezar, le pusieron ese nombre terrorífico.

Old Dolio y sus padres (estupendos Richard Jenkins y Debra Winger) son una familia de estafadores de poca monta que viven de okupas en una fábrica de jabón; cada cierto tiempo las paredes se les llenan de espuma y tienen que limpiarlas (es una película de Miranda July: ¿qué queréis?). Activistas de no se sabe muy bien qué, han instruido a su hija en el racaneo y en los pequeños timos, un estilo de vida que empieza a tambalearse cuando irrumpe en su fábrica de jabón Melanie (Gina Rodriguez).

Mezcla el universo familiar de Canino y el juego de roles de Familia, de Fernando León de Aranoa, con el estilo artie y algo freak de Miranda July y unos peinados dignos de Cómo ser John Malkovich, y tendrás una de las películas más originales de 2020. Ojo al final, que es durillo.

Palomitas XXL… gourmet

Al filo del mañana, en Netflix y HBO

Al filo del mañana HBO

A punto de estrenarse la última película de Doug Liman, el young adult de ciencia-ficción Chaos Walking, rescato en esta sección uno de los filmes más conseguidos del director de The Bourne Identity - El caso Bourne. El que sea cine palomitero no quita para que alabemos su ingeniería de guion, ese creativo uso de la elipsis y, por supuesto, ese Tom Cruise protagonista capaz de salvar al mundo las veces que haga falta sin perder la sonrisa.

Al filo del mañana comienza en plena invasión extraterrestre de la tierra. Es, de alguna manera, el reverso oscuro de La llegada, pues si en aquella los aliens utilizaban el tiempo para ayudarnos, en esta lo usan para vencer a los humanos. Por ir al grano, Tom Cruise es un soldado capaz de revivir el mismo día una y otra vez y, con la ayuda de Emily Blunt (buena inversión de roles, ¡ella es el tío duro de los dos!), intentarán utilizar ese poder para vencer la guerra contra los aliens.

Cada vez que el personaje de Tom Cruise se muere tiene que volver a empezar el día, pero va acumulando información para pasar a la siguiente pantalla, lo que convierte a Al filo del mañana en la película que, sin ser adaptación de un videojuego, probablemente haya capturado mejor la esencia del medio.