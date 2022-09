Se llama forajido al que vive fuera de la ley, huyendo continuamente de la justicia. Yo camino por un Madrid en llamas, el rostro chorreando de sudor, huyendo de las zonas de sol. No tengo sombrero ni espuelas. No tengo caballo, tengo una perra pequeña, marrón, que jadea a cada paso. El móvil tintinea. Entrecierro los ojos para leer el mail: el que ha sido mi banco durante el año que he pasado en Estados Unidos, titula el asunto como URGENTE. Siento la hiel de la burocracia en mi nuca.

Cerré la cuenta antes de irme, pero ahora necesitan contactarme con urgencia. Me han llamado sin cesar, dicen. Al sol, quedándome casi ciega, les escribo que me fui del país hace semanas. Ya no tengo teléfono de allí. Responden con una inmediatez aterradora. Hubo un error y no me devolvieron un dinero que la universidad me debía. Necesitan rápidamente una dirección en España para hacerme llegar un cheque. No, imposible. En mi banco español no puedo cobrar cheques. Tendría que abrirme otra cuenta. Busco soluciones en internet. Mientras tanto, ellos siguen agobiándome con mails cargados de miedo.

Por favor, es importante: necesitamos hacerle llegar los 10 dólares con 25 centavos. ¿Cómo? 10,25 dólares. Entre que río y rabio, les digo que se pueden quedar esa calderilla. No, imposible, dicen. Sería ilegal. Oh. “It’s the law”, ese agarradero de emergencia de todo estadounidense de bien. La Constitución de 1787, ¿no? Y entonces hago lo que haría cualquier persona cabal: rompo el cordón umbilical de una dentellada. Bloqueo la entrada de mails de Hills Bank, no sin antes enviarles mis mejores deseos. Sigo caminando por Madrid en llamas, chorreando sudor. No tengo sombrero ni espuelas. No tengo caballo. Tengo una perra pequeña, marrón, que jadea a cada paso. He quebrantado la ley.