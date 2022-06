Cartas cinéfalas: Bill Murray escribía este mail a su nuevo terapeuta

Ed:

Puede que en nuestra primera sesión me mostrara un poco lacónico en mis respuestas, pero quiero dejar claro que en absoluto se debía a que no me apeteciera estar ahí contigo aireando mis mierdas; si he dado este paso es porque estoy convencido. Además, me pareciste un buen profesional, tomando notas en tu libretita, evaluándome con tus ojillos de miope, sugiriéndome preguntas agudas… Estoy seguro de que sabrás como ayudarme, Ed, a pesar de que no mides más de cinco pies de estatura, porque eso no tiene ninguna importancia.

¿Se puede ser prácticamente enano y ser un gran tarapeuta? ¡Sí, se puede! (No sé si lo has pensado, pero en una pelea te aplastaría, aunque no me he planteado liarme a golpes contigo, quiero dejarlo claro). Si estuve así como ausente fue porque me recordabas a alguien y en ese momento no caía. Pero por fin lo he resuelto: ¡a mi caddie Rob! ¡Sois iguales! Físicamente, pero también en la forma de hablar: él también comparte contigo esa manera de pronunciar las eses, como si se desparramaran por los lados de la boca (lo encuentro delicioso). Ssssi tuvierasss una varita mágica, ¿qué hariassss dessssaparecer?

Qué buena pregunta me propusiste, Ed, diablillo. Le he dado muchas vueltas y he llegado a una conclusión: No haría desaparecer nada. Ni siquiera a esas personas obtusas que no entienden una broma; como ese fan que me abordó para decirme que me admiraba y al que mordí en la nariz, previo aviso, ¡ojo!, porque le dije: “Te voy a morder la puta nariz”, y terminó denunciándome en comisaría.

Ni tampoco a esa actriz que me acusó de comportamiento inapropiado en un rodaje porque malinterpretó el inocente acertijo de “¿qué le dice el pez pequeño al pez grande?”. No, Ed, no haría desaparecer a nada ni a nadie. ¿Sabes por qué? Porque el que tiene que cambiar es el chache.

Por cierto, Ed, ¿tienes libre el viernes por la mañana? No, no es para otra sesión, es porque quiero ir a jugar al golf y Rob no puede. Ya me dices.

Un beso,

Bill

P.D.: ¿Sabes qué le dice el pez grande al pez pequeño? Pezón, pezón.