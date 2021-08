Cartas cinéfalas: Vin Diesel escribe al productor de 'Fast & Furious 5' Michael Fottrell

Querido Michael:

Hoy me he levantado un poco plof y bastante desganado. Solo he podido desayunar 12 claras de huevo, 400 gramos de arroz, 400 gramos de pollo y un yogur proteico. Lo he echado todo en mi bol favorito, lo he mezclado bien y lo he engullido como un pavo; sin disfrutarlo. Desde luego no estoy bien, los suspiros se escapan de mi boca piñonera. Seguramente querrás saber el porqué; te lo explicaré más adelante.

Después de lamer el bol, he intentado meterlo en el lavavajillas. Sin embargo, es demasiado grande para ponerlo en la bandeja de arriba y demasiado hondo para acoplarlo donde los platos. ¡No encaja! ¡No encaja, maldita sea! ¿Y sabes lo que tampoco encaja? El puñetero Dwayne Douglas Johnnson. No encaja en Fast & Furious.

Por cierto, ‘La Roca’... ¿Qué mote es ese? Compáralo con el mío: “Diesel”. Los coches no funcionan con rocas, necesitan combustible para moverse y YO soy el combustible de esta saga ¿De quién fue la idea de contratarlo? Para empezar, actúa fatal; no transmite nada. De otra cosa no sabré, pero de esto entiendo muchísimo. Cuando tú ves una de mis interpretaciones puedes reconocer muchos matices. Soy un géiser de matices. A veces incluso pienso: ¿no me estaré pasando con los matices? ¡Él siempre pone la misma cara! No ves desesperación, ni ira, ni alegría, ni nada de nada, monada.

Y luego me he dado cuenta de que no entiende el guion; se queda en lo superficial. Piensa que la película trata de conducir rápido y pelear. No repara en que el trasfondo de la historia es la crisis de valores en occidente: la estética de lo inmediato, la sexualidad mal entendida… y todas esas movidas tan tochas. He intentado explicárselo, pero donde no hay mata, no hay patata. Además, ¿sabes lo que hace cuando intento hablar con él? Se ríe, se ríe sin parar. Me saca de quicio esa risa y, claro, se la he tenido que borrar a puñetazos. Supongo que te habrás enterado, aunque ya ves que la pelea no ha sido culpa mía, que empezó él con sus risitas samoanas.

El caso es que creí que se había zanjado el asunto, sin embargo, hoy se ha personado en el set tan pancho. No hay más remedio que despedirlo, y eso es cosa tuya, Mike. Pero una cosa te digo: hazlo fast o me pondré furious.

Un abrazo,

Vin.

P.D.: Enhorabuena por Los feos también mojan, es una de mis pelis favoritas.