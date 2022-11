Cartas cinéfalas: Un youtuber escribía esta carta a Henry Cavill

Querido Henry:

Mi nombre es Emilio Ruiz Navarro, pero todos me conocen por Freakrypton88. Tengo un canal en YouTube donde hablo de mi gran pasión: el cine. El cine en general. Porque no solo analizo las películas de superhéroes, también las otras. Me refiero a esas donde no hay gente con poderes, solo gente normal que cuando tiene problemas no puede recurrir a la gente con poderes. Tengo 70.000 suscriptores, suscriptor arriba, suscriptor abajo. ¡Es una pasada! Esto me da un gran poder, y ya sabemos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por ejemplo, si yo propongo un boicot a una película, la hundo en la taquilla. Por esta circunstancia, a veces por la noche me desvelo y me tengo que abrazar a mi Baby Yoda.

Te escribo estas líneas para trasladarte mi entusiasmo al saber que vas a volver a encarnar a Superman. Y también el de mis colegas Mister Jor-EL, Carlangas Kent y Supersnyder. Ellos también son muy cinéfilos y tienen sus propios canales, pero entre los tres no suman mi número de suscriptores.

De verdad que hacía tiempo que no me sentía tan feliz. Quizá, desde que le pedí salir a esa chica en tercero de la ESO y me dijo que sí. Se llamaba Nerea. Llevaba gafas de culo vaso y el pelo churretoso recogido en una coleta, era feeta. ¡Y aun así me fije en ella! Todo iba de maravilla entre los dos, pero un buen día se soltó el pelo, se puso lentillas y resultó que estaba buenísima. Entonces me dejó. ¡La muy ingrata! El noviazgo duró un trimestre, pero llegué a tocarle las tetas por encima… ¡Qué me quiten lo bailao! Cuando cortó conmigo me dijo que podíamos ser amigos. ¡Qué risa me dio! Tú y yo sabemos que un hombre y una mujer no pueden ser amigos, a no ser que el tío sea marica.

Volviendo al tema de Superman, no te voy a engañar, hay algo que nos preocupa a la pandilla. En una entrevista has declarado que te gustaría hacer una película más luminosa. Esto en principio no es algo malo per se pero lo último que nos gustaría es que tomara una deriva… ya sabes, moñas (como las de Marvel). Lo hemos debatido largo y tendido y estas son nuestras sugerencias para que eso no pase:

-Los personajes blancos no pueden cambiar de raza.

-Los personajes hombres no pueden cambiar de sexo.

-Los personajes heterosexuales no pueden cambiar de

orientación sexual.

Nos gustaría que las tuvieseis en cuenta.

Un abrazo

Freakrypton88

P.D.: Si te ha gustado, no olvides darle al like, ja, ja, ja (es una broma youtuber).