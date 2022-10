Cartas cinéfalas: Shia Labeouf escribe a Steven Spielberg

Querido Steven,

¡Soy un Shia nuevo! ¡Por fin he cogido las riendas de mi vida! Al viejo Shia, el que se emborrachaba y montaba zapatiestas, lo he encerrado en el sótano y, aunque golpea la puerta, no le voy a dejar salir. ¿Me crees, verdad? ¡Dime que me crees! Si no lo haces, me frustraré y la próxima vez que nos veamos te tendré que coger de la pechera y zarandearte y seguramente se te caerán las gafas y quizá te las pisaré sin querer. Aunque, ahora mismo, mientras escribo estas líneas, no puedo saber si me crees o no… ¡Espera que te llamo!

Te acabo de telefonear y no me lo has cogido. Oírlo, lo has tenido que oír porque he insistido bastante. A mí la gente que hace un “llama cuelga” me da un asco impresionante. Como los que utilizan el verbo agendar. ¿Agendar? ¿Qué verbo es ese? ¡Agenda esto! Eres tonto hasta el miércoles y luego toda la semana. Si escribes “agendar” en el Word, el programa lo subraya en rojo y, si haces clic en las sugerencias, el Word sugiere que te mueras.

Perdón, que se me va la olla a Camboya. Seguro que no has atendido mi llamada porque estarás ocupado preparando un nuevo proyecto y has pensado: “Vaya, me llama Shia… ¡me encantaría hablar con él! Pero ahora no puedo atenderle como se merece; en cuanto termine lo que estoy haciendo le devolveré la llamada”. Estoy seguro de que te apetece hablar conmigo. ¿Sabes que hay gente que me tiene bloqueado? No les culpo, he cometido muchos errores en el pasado. Pero… ¡joder! A las personas hay que darles una segunda oportunidad ¿Cómo van a saber que he cambiado si no me dan la ocasión de demostrárselo? Mi ex, por ejemplo, mira que la llamo veces al cabo del día, y desde diferentes teléfonos… ¡y nasti de plasti!

Steve, se me está ocurriendo una cosa: ¿Por qué no hablas con ella e intercedes por mi? Dile que los dos sentimos lo mismo, como en E.T. ¿Lo harás? Seguro que puedo confiar en ti.

Muchas gracias por adelantado.

Un abrazo,

Shia

P.D.: He observado que, con frecuencia, os dejáis la luz del garaje encendida. Acordaos de apagarla que eso es un gastazo (no pienses que os espío, es que paso mucho por vuestro barrio).

P.D.: ¿Sabes que me he limado las paletas hasta las encías para prepararme un papel?