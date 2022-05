Cartas cinéfalas: El productor Bruce Berman escribe a Lana Wachowski sobre la nueva secuela de 'Matrix'

Querida Lana:

Todos los productores estamos dando saltos de alegría ¡Menudo notición! La última vez que sentí algo parecido fue cuando produje Hasta que el cura nos separe.

Ha venido a mi mente la conversación que tuvimos, hace mucho tiempo, en ese restaurante asturiano situado en Figueroa Street. Entonces me dijiste, mientras te relamías con el arroz con leche, que no estabas SEGURO de querer continuar con la trilogía, que para ti estaba cerrada… “No tiene sentido continuar solo por el dinero”, concluiste clavándome tus ojillos de miope.

Me pregunto que habrá cambiado para que ahora te hayas decidido a hacerla. ¿Te has operado de la vista? Es una broma, está claro que eres una persona DISTINTA. A propósito de este asunto, quiero que sepas que siempre tuviste en mi un ALIADE. ¡La de veces que te he defendido! Me sentaba muy mal lo que decían de ti. Había gente (que conoces) que opinaba que si culminabas la transición ibas a perder tu creatividad, que ya nos podíamos olvidar de las buenas películas y que te convertirías en alguien conflictivo e inestable. “¡Una mujer discutidora es como un techo con goteras!”, decía el señor Jota E (que supongo que sabrás quien es, aunque cuando está contigo es un adulador).

No se lo tengas en cuenta. Ahora tienes que centrarte en nuestro proyecto, una secuela de Matrix es un caramelito, pero hay que evitar batiburrillos (no es el momento de tomarse la píldora roja… guiño, guiño, codazo, codazo). Me gustaría trasladarte mis consideraciones; seré muy breve:

1. Tiene que ser una película para los fans, redundando en las movidas que tanto les gusta: conspiración y paranoia. Que les hable directamente y les resulte inspiradora.

2. Hay que recrear los efectos especiales que más gustaron: la bala congelada, las filas de cifras interminables, personajes atravesando tabiques… etcétera.

3. Y, sobretodo, y esto es lo más importante, hay que evitar la autoparodia a toda costa.

Bueno, no me extiendo más, seguro que lo tienes clarísimo.

Un abrazo,

Bruce

P. D.: Por si no te ha quedado claro, el señor Jota E es Jesse Ehrman.