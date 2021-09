Cartas cinéfalas: Connie Zastoupil escribe a su hijo, Quentin Tarantino

Como sabes, el sábado que viene es el día de la madre americana y había pensado que comiéramos juntos. He reservado en El rincón asturiano, en Figueroa Street, ¿sabes cuál te digo? El que está al lado de una ferretería que hace chaflán.

A ti siempre te han encantado los sanjacobos, y en ese jodido restaurante hacen unos que te vas a quedar con el culo torcido. ¿Sabes como les llaman a los san jacobos en Asturias? “Cachopos”. Y a los niños, “guajes”. Al arroz con leche, le dicen “arroz con leche”. ¡Vas a flipar bellotas! Es verdad que ahora lo regenta Pelayo Jr. y no es lo mismo que Pelayo padre, pero, aun así, merece la pena. Ven con hambre que son generosos con las raciones; con un menú comemos los dos.

¡Me hace mucha ilusión! ¡Cuánto tiempo hace que no veo tu preciosa cara! Me ha dicho un pajarito que has sacado una novela. ¡Siempre supe que terminarías haciéndolo! Cuando te quedabas en tu habitación encerrado, no estabas zurriéndote la banana, no, estabas creando historias. Por eso no necesitabas amigos reales, porque estabas rodeados de seres imaginarios. La gente te llamaba raro, solo yo veía que eras especial.

El libro es igual que la película, ¿no? Está muy bien pensado, porque si el argumento es el mismo, te habrá llevado poco tiempo escribirlo. ¡Qué listo eres! Haces muy bien en aprovechar las ideas porque ya tienes una edad, y a lo mejor las cosas no fluyen como cuando empezabas, que eras un torbellino.

Aunque para mí siempre serás mi pequeñín, mi guaje. ¿Te acuerdas cuando fuiste a pedirle salir a esa chica y te pusiste nerviosísimo y te cagaste encima? Creo que fue porque no te esperabas que llevara sandalias y te impresionó verle los pinreles.

Por cierto, nunca te dije que fui a ver Érase una vez en Hollywood, y el rato que estuve despierta, me encantó. ¡Eres un artista!

Bueno, hijo mío, te espero el sábado. Un besito de tu mami.

P.D.: Te queda muy bien ese color de tinte, además, parece que tienes más pelo.

P.P.D.: Tengo muchas ganas de verte, no creas que te voy a pedir dinero.