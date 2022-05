Cartas cinéfalas: Chris Rock escribe a Will Smith tras lo ocurrido en los Oscar 2022

Querido Will:

Todo ocurrió muy rápido y mi memoria se pierde en una nebulosa, pero parece ser que la cosa fue así: hice una broma sobre tu adorable esposa, al principio te reíste con esa risa tan luminosa que tienes, sin embargo, tras comprobar que ella torcía el morro, cambiaste el semblante, y te viniste hacia mí con tu poderosa zancada y me propinaste una hostia. Estoy casi seguro de que esto fue lo que pasó porque las redes sociales, internet y los mass media en general se han preocupado de recordármelo todos los días (varias veces).

En torno al mundo de la hostia hay mucha controversia. Hay gente que las da a la remanguillé sin convicción, o se precipitan y terminan amasando el aire… ¡Que pena! Yo soy de los que piensan que, si la vas a dar, la des de verdad, con el corazón. También los hay que, por diferentes razones, se conforman con la hostia mental y no la materializan.

Pero yo me pregunto: ¿a dónde va la hostia que no se da? ¿Al cielo de la hostia nonata? Es una lástima que se pierdan. Por eso, te agradezco que tú decidieras darme una, y con tanto sentimiento; con la mano abierta y a rodabrazo. Me vino muy bien. Yo me creía que los cómicos podíamos ir escupiendo nuestras bromitas y ji, ji, y jo, jo, y resulta que no, que si te pasas de listo, te puedes ir calentito a casa.

Tú me has enseñado esta lección tan sencilla, muchas gracias, Will. Sin embargo, ahora que has abierto este melón creo que me merezco alguna más. Por eso me gustaría que me hicieras un favor (ya que eres muy amigui de los Bardem), dile a Penélope que el próximo sábado estaré en el porche de mi casa de 9 a 12 de la mañana esperándola, y si, por lo que sea, no le viene bien, que puede mandar a alguien, siempre y cuando no sea Javier (porque si ese me da una hostia, me deja moñeco).

Un besito,

Chris

P.D.: ¿Sabes que ya no necesito las gafas de cerca?

Con la hostia me quitaste la presbicia.