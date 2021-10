Alec Baldwin rompe su silencio y reaparece tras matar accidentalmente a Halyna Hutchins en un rodaje: "Era mi amiga"

La noticia que ha sacudido Hollywood, es decir, la muerte accidental de Halyna Hutchins, directora de fotografía de la película Rust tras un disparo del actor Alec Baldwin con una pistola que no debía contener munición real, ha dado un nuevo giro este sábado. Baldwin ha reaparecido tras el suceso. Y ha hablado.

El medio TMZ ha difundido un vídeo en el que Baldwin, que se encuentra refugiado con su familia en Manchester, Vermont (noreste de EE UU), acaba por plantar cara a los paparazzi que desde hace días lo persiguen.

Acompañado de su mujer, Hilaria, que grabó la conversación, Baldwin preguntó a los reporteros, a pie de carretera, qué querían saber. "No se me permite hacer ningún comentario porque es una investigación en curso", dijo Baldwin a los periodistas. "Me lo ordenó el Departamento del Sheriff en Santa Fe. No puedo responder ninguna pregunta sobre la investigación. No puedo", insistió.

"Ella era mi amiga", dijo Baldwin a los paparazzi sobre Hutchins. "El día que llegué a Santa Fe para empezar a rodar la llevé a cenar con Joel (Souza), el director", declaró el intérprete, de 63 años.

La esposa de Baldwin intentó interrumpirlo entonces y él dijo, "disculpa" para hacerla callar y dijo: "Éramos un equipo muy, muy... bien engrasado, filmando una película juntos y luego sucedió este horrible evento".

Baldwin reiteró en el video de cuatro minutos de duración publicado el sábado que le han dicho varias veces que no se le permite hablar sobre la investigación en curso.

Invitó a los periodistas a hacer más preguntas, y la esposa de Baldwin manifestó su enfado cuando uno de los que preguntaron no pudo recordar el nombre de Hutchins. "Su nombre es Halyna", dijo Hilaria. "Si pasáis tanto tiempo esperándonos, deberíais saber su nombre", dijo la esposa del actor.

"Uno entre un billón"

Alec Baldwin dijo que se reunió con el esposo de Hutchins y su hijo pequeño después del incidente, pero dijo que "no sabría cómo categorizar" cómo fue la reunión. "El tipo está abrumado por el dolor", dijo Baldwin. "Hay accidentes incidentales en los sets de filmación de vez en cuando, pero nada como esto. Este es uno entre un billón de episodios", añadió.

El actor, que también es productor de la película, dijo que está en "contacto constante" con el marido y el hijo de Hutchins, que están "en estado de shock". "Estamos esperando ansiosamente que el Departamento del Sheriff nos diga lo que ha arrojado su investigación", dijo.

"¿Cuántas balas se han disparado en películas y programas de televisión en los últimos 75 años? Esto es Estados Unidos. ¿Cuántas balas se han disparado, casi todas sin incidentes?"

Sé que un esfuerzo continuo para limitar el uso de armas de fuego en escenarios de filmación es algo en lo que estoy extremadamente interesado", dijo Baldwin. "Pero recuerden, algo que creo que es importante y es cuántas balas se han disparado en películas y programas de televisión en los últimos 75 años. Esto es Estados Unidos. Cuántas balas se han disparado, casi todas sin incidentes", reflexionó.

Preguntado acerca de si se debe cambiar la legislación para evitar casos como éste, Baldwin dijo: "No me corresponde a mí decidir. Es urgente que comprendas que no soy un experto en este campo, por lo que otras personas decidan es la mejor manera de hacerlo en términos de proteger la seguridad de las personas en los sets de filmación, estoy totalmente a favor y cooperaré con eso en cualquier momento de la manera que pueda".

Tras estas palabras, el actor pidió a la prensa que dejara de perseguirlos, ya que, según reveló, el acoso al que estaba siendo sometido había provocado estrés en sus hijos, que estaban llorando en el coche.