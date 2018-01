La mujer del 'Chicle', refugiada en casa de familiares

Ni rastro de Rosario Rodríguez en la casa de Taragoña. La mujer del 'Chicle' ha pasado las últimas horas recluida, posiblemente en casa de unos familiares. La última vez que se la vio fue el domingo a primera hora después de coincidir con su marido en el registro de la vivienda del matrimonio. Ella que fue su soporte durante todo este tiempo, también ha sido el detonante definitivo para la caída de Enrique Abuín. La clave; el cambio en su testimonio. Por primera vez Rosario dejaba sin coartada a su marido para las horas clave del crimen. Y reconocía que no, que Abuín no había estado con ella esa noche. Un cambio de versión crucial tras mantener durante año y medio que su marido no dejó la casa esa noche ni un sólo minuto. Un giro que se producía tras pasar día y medio detenida y tras ser sometida a un exhaustivo interrogatorio de cinco horas bajo la amenaza del encubrimiento.

(ATLAS)