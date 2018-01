Rufián asegura que "el plan B es Junqueras"

Los dirigentes de Esquerra Republicana no se ponen de acuerdo sobre si existe un plan B en el caso de que Carles Puigdemont no pueda ser elegido presidente de la Generalitat como defiende Junts per Catalunya.

Así, esta mañana el diputado de ERC Gabriel Rufián ha asegurado que el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras es el plan B que se baraja para garantizar un Gobierno independentista en Cataluña en el caso de que el anterior presidente de la Generalitat Carles Puigdemont "no pueda volver" de Bélgica.

(AGENCIA ATLAS)