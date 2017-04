Trump entra en política

Doce días antes de sorprender a Estados Unidos, al mundo y a sí mismo ganando las elecciones, Donald Trump dio uno de sus mítines de campaña en Ohio. Allí dijo que Hillary Clinton "quiere iniciar una guerra en Siria y entrar en conflicto con Rusia, que es un país con armamento nuclear, y que nos podría llevar a la tercera guerra mundial". "Estamos mucho mejor sin hacer nada", remató Trump. Era el 27 de octubre. El 8 de noviembre ganó las elecciones. El 20 de enero tomó posesión de su cargo como presidente. Y el 7 de abril ordenó lanzar 59 misiles de crucero Tomahawk sobre una base aérea del régimen sirio, aliado de Vladimir Putin.

"Obama necesita la aprobación del Congreso" para un ataque, escribió el mismo Trump que ahora ha ordenado su propio ataque

El 20 de marzo, justo dos meses después de la investidura, y 22 días antes del ataque con misiles, el jefe del FBI James Comey anunció en el Congreso que estaba en marcha una investigación sobre los lazos entre la campaña de Trump y las autoridades rusas, dato que provocó división en las filas republicanas. Tanta división como la generada sólo cuatro días después, el 24 de marzo, por la estruendosa derrota del presidente en su intento de tumbar el sistema sanitario de Obama, conocido como Obamacare. Tan sorprendente como la dimisión del Asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn tres semanas después de asumir el cargo, al haber ocultado sus contactos con Rusia. Y tan notable como la expulsión del Consejo de Seguridad Nacional de su gran estratega ultraderechista Steve Bannon, apenas dos meses y medio después de ser incluido en ese organismo. Y, casualidad o no, decisión ejecutada 48 horas antes de ordenar el bombardeo sobre la base aérea en Siria, y tres años y medio después de que Donald Trump, entonces empresario inmobiliario, tuiteara en contra de un posible ataque de Obama, después de que se acusara a Al Asad de una matanza de mil personas mediante el uso de armas químicas. "Obama necesita la aprobación del Congreso" para un ataque, escribió el mismo Trump que ahora ha ordenado su propio ataque sin pedir permiso al Congreso, justificado también por el uso de armas químicas contra la población civil.

Trump no ha necesitado ni tres meses de presidencia para empezar a encontrarle el gusto a ser un político al uso

Y más fechas. El pasado 30 de marzo, una semana antes del ataque, el secretario de Estado Rex Tillerson aseguró que "la situación de Al Asad debe ser una decisión del pueblo sirio". El 4 de abril, un día antes de poner en uso a los Tomahoawk, el mismo Tillerson aseguraba que "teniendo en cuenta las cosas que hace, no es posible que Al Asad siga gobernando a los sirios".

Donald Trump se presentó a las elecciones asegurando que "no soy un político". Pero no ha necesitado ni tres meses de presidencia para empezar a encontrarle el gusto a ser un político al uso: por fin puede incumplir promesas electorales. Como el propio Trump dijo hace unos días, "la política me está resultando muy divertida".