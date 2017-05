¿Qué me pongo, Alexa?

Imaginen qué liberación para tantos compañeros/as, novios/as o maridos y mujeres (aunque, seamos honestas, esto de probarse varios modelitos es más cosa nuestra)…: un aparato inteligente que -aparentemente- es capaz de valorar nuestros ‘estilismos’ y recomendarnos en todo momento el que mejor nos sienta. Esta es la promesa del nuevo invento de Amazon recién lanzado en Estados Unidos, el Echo Look: un dispositivo conectado para el hogar, que pretende instalarse en nuestra habitación, vestidor o baño, para convertirse en nuestro mejor aliado de estilo.

Amazon Echo Look valora nuestros 'estilismos' mediante inteligencia artificial y el criterio de un equipo de especialistas

He de confesar que yo también someto a mi pareja en alguna ocasión a la tortura del qué-me-pongo. Y que él la sortea con respuestas tan sufridas como pintorescas, a veces contradictorias, con tal de librarse pronto del trago. Amazon Echo Look, sin embargo, ofrece la paciencia infinita de las máquinas, y un criterio estilístico que resulta de la combinación de la inteligencia artificial y de las pautas de expertos ‘humanos’ de moda en Amazon. Lástima que de momento no podamos comprobar sus gustos ya que, al igual que los demás dispositivos de la serie Echo para hogar de Amazon -que se sirven de la asistente virtual por voz Alexa- no está disponible todavía en español.

Para llevar a cabo su cometido, Amazon Echo Look cuenta con una cámara, un micrófono para registrar nuestras órdenes de voz y unos altavoces para responder a nuestras peticiones. El dispositivo viene con un soporte para atornillarlo a la pared o apoyarlo en la cajonera, por ejemplo. Y desde allí toma las fotos de cuerpo completo (por delante y por detrás) o los vídeos cortos que le vayamos pidiendo. A partir de ahí, podemos solicitar comparar las fotos nosotros mismos en el móvil, subirlas a nuestro álbum particular vinculado a la agenda (para recordar el ‘look’ que llevamos a este o aquel evento), mandar las fotos a algún amigo para que nos ayude a decidir, o pedirle al Echo Look que nos dé su opinión entre dos opciones.

Algunos expertos recelan de la información personal y sensible que puede acumular el gigante de comercio electrónico

La valoración del dispositivo de Amazon se basa en un algoritmo especial -Style Check- que tiene en cuenta criterios como el color, el estilo, las tendencias actuales de moda o cómo sienta la prenda al usuario. La compañía añade que las fotos podrán ser valoradas también por un ‘equipo cualificado’ que añadirá su criterio. A partir de ahí el Echo asigna una puntuación a cada look en la ‘Escala de Estilo’: desde el ‘Decídete por éste definitivamente’ a ‘Preferimos éste’ o ‘Faltó poco…’. Y gracias a la inteligencia artificial, o machine learning, el algoritmo de Style Check irá aprendiendo de nuestras respuestas o del input de los especialistas de moda.

El nuevo cacharro abre la puerta a un conocimiento de sus usuarios mucho más cercano y a oportunidades de venta infinitas. Aunque Amazon ha asegurado que no usará la información para ofrecer publicidad a ‘terceros’, lo cierto es que el gigante del comercio electrónico sí tiene la opción de promover sus propias ventas, especialmente las de sus nuevas marcas de moda como Find. No es la primera vez que la compañía ofrece un hardware barato (200 dólares en EE UU para el Echo Look que, además del de estilismo, ofrece info de tráfico, noticias y todo tipo de servicios) para potenciar su comercio electrónico. Y las grandes ambiciones de Amazon en el mundo de la moda quedan claras con el fichaje este mismo año de Karen Peacock, directora de Diseño en M&S, o de Glen George, director de Compras de Primark.

La combinación de cámaras e inteligencia artificial -y más aún metida en nuestros dormitorios-, sin embargo, ha asustado a algunos expertos. La acumulación de fotos personales subidas al Echo Look puede dar demasiada información sensible a Amazon, desde un posible embarazo a todo tipo de datos sobre nuestro entorno más íntimo, pero quizá se podría decir lo mismo de cualquier foto similar subida a plataformas como Facebook o Google Fotos. Lo cierto es que Amazon va a tener que hacer un esfuerzo especial de transparencia sobre el uso de esas imágenes (y la posibilidad de borrarlas) si quiere que confiemos en el Echo Look como en nuestra pareja.