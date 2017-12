Un poco de neutralidad, por favor

Hoy caerá probablemente otra de las fichas del dominó Obama que el Gobierno de Trump está decidido a tumbar. La agencia federal de EE UU que regula las comunicaciones (FCC) votará previsiblemente por la supresión de la ‘neutralidad de la red’ que las grandes compañías de telecomunicaciones americanas están obligadas a respetar desde 2015. Es decir, que a partir de ahora telecos como AT&T o Verizon podrían dar acceso prioritario (más rápido) a sus propios servicios y ralentizar, bloquear o exigir un pago adicional para acceder a los de la competencia, siempre –eso sí– que lo hagan de forma transparente para el consumidor. Algo así como si Telefónica acelerara el acceso a su servicio de TV Movistar+ y dificultara el acceso a Netflix, por poner un ejemplo…

El paladín de Trump en esta ocasión ha sido Ajit Pai, un abogado de origen hindu-americano que trabajaba –ejem– en Verizon y que fue elegido por el presidente estadounidense el pasado enero para presidir la FCC. Pai siempre ha abogado públicamente por la eliminación de la neutralidad de la red, una normativa especial para las operadoras de telecomunicaciones que se fundamenta en la idea de que las redes son un bien público imprescindible y, por tanto, deben regularse para garantizar el acceso equitativo de personas y empresas. El nuevo presidente de la FCC publicó su propuesta para "restaurar la libertad en internet y eliminar regulaciones estrictas de la red", algo que según Pai acabará con la "microgestión de internet que hace el Gobierno federal". "En su lugar", añadió, "la FCC requerirá a los proveedores de acceso simplemente que sean transparentes en sus prácticas".

Ajit Pai aprovechó el inicio del proceso de reforma hace medio año para cargar contra la celeridad y falta de consenso con las que el Gobierno Obama había aprobado la normativa de Neutralidad de Red en 2015. Y, para mostrar la diferencia, abrió un periodo de consulta pública no vinculante abierto a todos los ciudadanos norteamericanos hasta el pasado 18 de julio. Más de 20 millones de comentarios llegaron a los servidores de la FCC en un debate especialmente polarizado y acalorado, como parece haberse convertido en norma en EE UU. Pero, según mostró la semana pasada un análisis del Pew Center (un respetado think tank americano de estudios demoscópicos), millones de esas opiniones fueron resultado de envíos múltiples de bots desde los mismos dirección de mail y dispositivo, ya que la web de consulta de la FCC no autentifica adecuadamente a los opinadores. Y muchas de ellas, incluso, se hicieron fraudulentamente mediante el robo de la identidad digital de otros usuarios.

Polarización y fraude masivo en la consulta pública sobre la 'Neutralidad de la red' en EEUU

El fiscal general de Nueva York, Eric T. Schneiderman, una de las voces más críticas contra la reforma de Pai, publicó una herramienta para que los ciudadanos pudieran comprobar si su identidad había sido robada en la consulta, y en solo un par de días ya había recibido más de 3.000 denuncias formales. En algunos casos, las falsificaciones implican al bando de los que defienden el mantenimiento de la neutralidad de la red, pero el peso mayor del fraude cae contundentemente del lado de los que quieren acabar con ella. De hecho, un análisis de la consultora Emprata (que difícilmente puede ser acusado de parcial, ya que ha sido financiado por la asociación que reúne unas cuantas telecos norteamericanas, Broadband for America) afirma que, de los 21,8 millones de comentarios recibidos en la FCC, el 60% se declara en contra de la reforma de Pai, pero si se desechan el abultado spam y los mensajes duplicados, la desproporción es mucho más rotunda: 1,52 millones de opiniones en contra de la reforma y tan solo 23.000 a favor de Pai. Los resultados de la consulta pública, el fraude masivo o las peticiones de los demócratas para retrasar el voto, sin embargo, no parecen haber alterado los planes del presidente de la FCC. Hoy se vota y punto. Esperemos que no tomen nota en Europa o España.