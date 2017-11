Amazon quiere la llave de su casa

En la feroz guerra que enfrenta a los cinco grandes gigantes tecnológicos mundiales (Apple, Google/Alphabet, Microsoft, Amazon y Facebook), la compañía de Jeff Bezos ha decidido conquistar nuestros hogares. Tras la presentación hace cuatro años de la eficaz asistente virtual por voz Alexa, Amazon ha ido reventando el mercado con diversos dispositivos inteligentes 'Echo' que escuchan y responden automáticamente a todo tipo de requerimientos desde diferentes puntos de la casa: Echo Spot nos despierta por la mañana, Echo y Echo Dot informan, entretienen y ayudan desde la sala de estar o la cocina, Echo Look aconseja con el 'qué me pongo hoy' en la habitación o vestidor, y Echo Plus nos pone la música que queramos en el salón, entre otras cosas.

El servicio Amazon Key abre automáticamente la puerta de casa a los repartidores de la compañíaCerca de 20 millones de estos dispositivos inteligentes se han colado ya en otros tantos hogares, mayoritariamente estadounidenses (todavía no se ofrecen en español u otros idiomas). Y en todos ellos la servicial voz de Alexa, además de responder preguntas de casi todo tipo, manejar nuestra agenda, contar chistes o poner música, nos conecta —por supuesto— con la macro tienda online de Amazon donde podemos realizar cualquier pedido de comida, moda, utensilios para el hogar, regalos o lo que nos plazca en el momento. Un sueño de comodidad domótica para muchos (aunque preocupante por los riesgos de privacidad para otros) en el que solo faltaría que nuestros paquetes también aparecieran mágicamente en casa sin necesidad de pactar difíciles horarios con sus repartidores.

¡Deseo cumplido! Porque esto es precisamente lo que ha empezado a ofrecer Amazon a sus clientes más fieles. A principio de este mismo año, esta columnista describía el nuevo servicio de drones de reparto que la compañía de Jeff Bezos comenzó a probar en el Reino Unido: Amazon Air. Una idea compleja —aeronáutica y legalmente—, pero comercialmente interesante para recibir los pedidos en el propio jardín o patio trasero sin necesidad de estar presente: basta con poner un tapiz identificativo en el pedazo de jardín donde ha de aterrizar el dron inteligente. Solo hay dos problemas: la dificultad física/legislativa de generalizar el uso de los drones de reparto en nuestros cielos y el hecho de que buena parte de los clientes de Amazon no disponen de patio o jardín de aterrizaje.

Los drones de Amazon Air aterrizan automáticamente en el jardín o patio aunque no esté en casaLa nueva propuesta de la compañía de comercio electrónico no plantea problemas regulatorios, al menos de momento, y permite la entrega dentro de casa a los habitantes de apartamentos como los que proliferan en tantas ciudades del planeta. El servicio se llama Amazon Key ('llave' en inglés) y lo que hace precisamente es abrir automáticamente la puerta de las casas de sus clientes a los repartidores de la compañía. Una cámara conectada a la 'nube' de Amazon, junto con una cerradura inteligente (a 250 dólares el pack) hacen la magia. El sistema avisa al destinatario del envío a su móvil cuando el camión de reparto acaba de llegar, de modo que pueda supervisar el video en directo de la entrega. Mientras, el repartidor utiliza su código único de entrada para abrir la puerta y deslizar el paquete dentro, sin siquiera entrar si es posible, según las instrucciones de Amazon.

Dados los riesgos implícitos a meterse en casa de la gente, Amazon solo ofrecerá el servicio Key (a partir de la semana que viene) en las 37 ciudades de EEUU donde controla directamente a los repartidores de sus envíos, no en donde los subcontrata a terceros. Eso sí, brindará a sus clientes la posibilidad de dejar entrar también en casa a los trabajadores de los otros servicios de su división Amazon Hogar, como la limpieza de casas o el paseo de perros, y a hasta 1.200 proveedores de 60 servicios distintos en los próximos meses. Por supuesto, los usuarios de Key también podrán utilizar el servicio para dar acceso automático permanente o limitado a familiares o amigos mediante un simple SMS. Salvo que confíen en ellos menos que en Amazon…