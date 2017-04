Carta a Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid

Señora Cifuentes:

Yo no le di mi voto en las pasadas elecciones autonómicas, pero valoro el trabajo que ha desempeñado hasta ahora al frente de la Comunidad de Madrid. Aprecio su sensatez, su capacidad de crítica, su dedicación y, sobre todo, la mayor inversión en la ciudadanía de su Gobierno con respecto a los de sus antecesores del PP. Aplaudo el "pues yo más" que parece dedicar a la alcaldesa Carmena cada vez que responde a sus anuncios de medidas sociales con anuncios similares, y me congratulan el trato respetuoso que se dispensan ambas y el curioso tándem que forman, más beneficioso para los ciudadanos que el que hubieran podido formar otros dos líderes cualesquiera, no solo de formaciones rivales, sino incluso del mismo partido.

Igual que transmitirle ese reconocimiento, quiero trasladarle la decepción con la que he leído este fin de semana sus declaraciones a Smoda. Aunque no coincida con muchas de sus ideas políticas, la consideraba un referente de la causa feminista: como mujer que desempeña con éxito una profesión, además pública, en la que los varones continúan imponiéndose en número y jerarquía es usted un ejemplo para la sociedad.

"Cuando te reúnes con hombres y te haces la rubia, pero sin bajar la guardia, consigues muchísimo más", ha dicho. No sé si "muchísimo más", pero sí temo que consigue reforzar el estereotipo de que la mujer poderosa no está a la altura del varón poderoso, de que las mujeres son débiles y menos capaces. Tal vez consiga también que esos hombres con los que se ha reunido sigan creyendo que las mujeres necesitan su conmiseración y que son inferiores, y que las continúen tratando como tales.

En su intento de desterrar topicazos, está alimentando el cliché"Tengo amigas que son feministas y van perfectamente arregladas", afirma (¿no tendrá también, por casualidad, amigos gais que son buenas personas?). ¡Por supuesto que una feminista puede ir perfectamente arreglada! ¡O no! ¿Y qué? "El problema del feminismo tradicional es que en algunas ocasiones se ha identificado con la defensa de las mujeres, pero a costa de ir en contra de los hombres. Yo creo que ellos han de ser nuestros aliados, no nuestros enemigos". Presidenta, que alguien haya identificado el feminismo con "ir en contra de los hombres" es el problema de ese alguien y de quien así se lo transmitió, pero, desde luego, no es el problema del feminismo, básicamente porque eso no es feminismo. ¡Y por supuesto que los varones no han de ser enemigos! En su intento de desterrar topicazos, está dando una connotación negativa a que una feminista no se arregle, está implicando que existe un feminismo que considera al hombre un enemigo, está alimentando el cliché.

"Hay muchas mujeres, entre las que me incluyo, que hemos tenido la suerte de no haber sido discriminadas, pero hay muchas otras que lo siguen siendo", añade. Sin embargo, en un vídeo de eldiario.es difundido el pasado febrero y que lleva por título "A mí también me ha pasado", cuenta usted como en una ocasión, tras publicar la imagen de un pie con zapato de tacón, fue objeto de comentarios injuriosos. "A mí también me han exigido más por ser una mujer", dice también en el vídeo. Por eso al leer sus últimas declaraciones no puedo llegar más que a una preocupante conclusión: que no considera usted discriminatorios este tipo de actos y actitudes.

Me consta, señora Cifuentes, que no es usted machista. Su trayectoria y desempeño profesionales, de hecho, son diametralmente opuestos al machismo. Pero creo que estará de acuerdo conmigo en la gran influencia que, como presidenta autonómica, pueden tener sus declaraciones. Por eso le pido que relea sus palabras, reflexione y las matice. Que yo vuelva a considerarla referente de la causa feminista o no carece de importancia; que personas como usted sirvan de ejemplo para nuestra sociedad, todavía tristemente machista, es fundamental.

Un decepcionado pero esperanzado saludo,

Raquel Gómez Otero