Hace medio siglo... en Sudáfrica

Cuando uno se hace mayor una de las sensaciones extrañas que se producen y que a mí ya empieza a serme familiar es que se va cumpliendo medio siglo de todas las cosas grandes o pequeñas de la juventud: ahora le toca el turno al primer trasplante cardiaco.

Corría 1967 y estudiaba 2º de Medicina en la ya entonces vieja facultad de la Complutense de Madrid, en un momento convulso para la Universidad con cierres, ocupaciones policiales y un movimiento estudiantil a la vanguardia de una sociedad española entre expectante y temerosa de un cambio que la homologara con las democracias europeas.

Los trasplantes renales ya habían comenzado en los años 50 en Boston y en 1965 en España de la mano de los pioneros Josep María Gilvernet y Antoni Caralps, pero pocos se habían enterado y entre ellos no parecían encontrarse mis profesores, que nada me contaron en la carrera. La palabra 'trasplante' simplemente no existía en una sociedad que bastante tenía con salir adelante en un entorno gris y represivo.

La palabra trasplante no existía en una sociedad que bastante tenía con salir adelante

De pronto y en medio de este paisaje, España descubría asombrada el inicio de esta fascinante aventura con uno de sus momentos cumbre: el primer trasplante cardiaco realizado por Christian Barnard al frente de 20 médicos, en el hospital Groote Schuur de Ciudad de El Cabo, el 3 de diciembre de 1967. Aun sin muchos detalles, la combinación de un nuevo corazón latiendo en el pecho de un enfermo vuelto a la vida, con el fotogénico y mundanal cirujano surafricano fue realmente explosiva.

Dichos detalles se conocerían bastante después y por ello fue muy de agradecer el esfuerzo desarrollado por nuestro profesor de Anatomía, quien en una de las clases más multitudinarias que recuerdo intentó explicarnos como buenamente pudo el gran avance médico que se acababa de producir. Sus argumentos nos harían sonreír hoy día, pero entonces nos hizo sentir partícipes de la élite de personas que 'de verdad sabían' lo que había pasado en Sudáfrica y así lo contábamos orgullosos a nuestra familia y a nuestros amigos.

El paciente fue un comerciante de ultramarinos sudafricano llamado Louis Wahskanski con diabetes y fallo cardiaco grave, que como única opción ante una muerte inminente recibió el primer corazón trasplantado. Procedía de una joven sudafricana, Denise Darvall, atropellada por un coche junto con su madre y de quien su padre donó además los riñones. Wahskanski falleció a los 18 días por complicaciones infecciosas.

Acababa de nacer para la opinión pública (no para los que ya conocían el de riñón) uno de los símbolos de la medicina moderna: el trasplante. Poco importaba que quien describió la técnica y la aplicó por primera vez en animales fuera el norteamericano Norman Shumway en San Francisco, de quien Barnard aprendió la técnica.

Todos los honores se los llevó el osado cirujano sudafricano, beneficiado sin duda por la ausencia de controles en su entonces peculiar país. Tampoco que, contraviniendo las leyes del apartheid, en la intervención participase un teórico jardinero y empleado de limpieza de raza negra: Hamilton Nyaki, sin título de médico pero de quien Barnard en sus últimos años reconoció que técnicamente era muy superior a él como cirujano y sin cuya colaboración probablemente esta proeza no se habría llevado a cabo.

La opinión pública aprendió que la vida no radica en el corazón sino en el cerebro

La opinión pública aprendió también que la vida no radica en el corazón, sino en el cerebro y que existe la muerte cerebral, equivalente científico y ético (y más tarde legal) a la muerte del individuo y base del gran desarrollo de los trasplantes. Paradójicamente el corazón perdió gran parte de la magia que siempre le ha acompañado. Solo es un músculo con mucha literatura pero que se mueve 24 horas al día, 365 días al año.

Hoy se hacen en el mundo más de 7.000 trasplantes cardiacos al año y solo en España se han realizado ya más de 8.000. Lo que en su tiempo fue heroico hoy es algo cotidiano que salva muchos miles de vidas.