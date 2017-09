Crisis catalana: Hay que poner en valor la cordura y la responsabilidad

La situación en Cataluña no nos gusta en absoluto. Detenciones o registros, más allá del cumplimiento formal de la ley, no resolverán una cuestión básicamente política. Es más, forman parte de un escenario que se retroalimenta. El independentismo, sin clara mayoría social (aunque sí parlamentaria) pretende la ‘desconexión’ de España forzando la Constitución y el Estatuto catalán. El Gobierno del PP ha utilizado la cuestión catalana cuando le ha convenido (como el recurso contra el Estatuto aprobado por las Cortes y por la ciudadanía), pero es incapaz de dar soluciones a demandas que superan el marco independentista. Las encuestas señalan que una gran mayoría de catalanes quiere más autogobierno.

La plataforma Portes Obertes del Catalanisme, impulsada por personas de planteamientos y experiencias diversas, apuesta por recuperar el catalanismo plural, abierto e integrador, imprescindible para abordar la crisis institucional y política de Cataluña y también del conjunto de España. Debemos plantear y discutir con serenidad las aspiraciones de la sociedad catalana, con voluntad de convivencia sincera con los demás pueblos de España y participación activa en la gobernabilidad del Estado.

Queremos que se respete la ley y que se haga política. Decimos: "Contra la ley, no; solo con la ley, tampoco". Desde la apuesta por el diálogo y la política expresamos nuestro convencimiento de que el 1 de octubre es posible que haya movilizaciones, actos de afirmación o desobediencia, pero no un referéndum. Aunque pudiera celebrarse materialmente, no cumple la ley catalana, y tampoco la española, europea e internacional. Ni los requisitos de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que vincula el derecho con la democracia. Así, decimos claramente que no se debe ir a votar y que no es cierto que un modo de oponerse al referéndum sea votar ‘no’. Eso solo sirve a la lógica independentista, que aspira a que la presencia del ‘no’ legitime el ‘sí’.

Hay que poner en valor la cordura y el sentido de responsabilidad. Nos espera una gran tarea a partir del 2-O.