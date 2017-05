Como TVE no interrumpió MasterChef, no supe hasta llegar a Génova lo de Pedro Ruin… Ruiz… ¡Sánchez! ¿Que si lo llamé para felicitarlo? Oiga, solo ganó unas primarias, no la Liga como el Madrí. Esto me pasa por dar ruedas de prensa. El próximo que quiera preguntarme algo, que lo haga por videoconferencia. Aunque sea juez.

