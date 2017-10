Carta a Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular

Hola, Cabrón. Lo primero, no me lo tomes como un insulto. No puede serlo cuando así es como se referían a ti tus socios en esas actividades tan lucrativas. De hecho, me apuesto algo (en negro, claro) a que sonreías con satisfacción cada vez que pensabas que hablaban de ti en esos términos. Alguien debería habérselo dicho a Mariano para que, en lugar de dedicarte aquel ya mítico "Luis, sé fuerte", te hubiese escrito: "Luis, sé un cabrón". Ahora que ha quedado "meridianamente probado" que Luis Bárcenas y Luis el Cabrón sois la misma persona (como Superman y Clark Kent), los fans de Taburete tendrán que cambiar ese "Willy, valiente, tu padre es inocente" por un —se me ocurre— "Willy, campeón, tu padre es el Cabrón". Y no uno cualquiera, no: the one and only.

Si no estuviésemos todos tan pendientes del secesionismo, las palabras de la fiscal serían portadaEse carácter que implica el adjetivo se notó hasta en tu paso por Soto del Real. Mientras a Jordi (no me preguntes a cuál de los dos: a los que lo hacen tampoco les importa) se dedican a amargarle la vida, poniéndole el ¡Viva España! o El novio de la muerte, tú saliste a la calle alzando orgulloso ante las cámaras cuatro dedos para saludar a los internos de tu módulo. Si el talego es una representación minúscula de la sociedad, es lógico que, dentro, la rebelión también esté peor vista que el robo.

No creas que mi alusión a Cataluña es casual. Si no estuviésemos todos tan pendientes del secesionismo, las palabras de Concepción Sabadell (fiscala con apellido de banco puesto en fuga por el procés) serían las grandes protagonistas de las portadas: "Ha quedado plena y abrumadoramente acreditada la caja b del Partido Popular reflejada en los papeles de Luis Bárcenas". ¿Has leído? "Plena y abrumadoramente".

En esos mismos papeles manuscritos de tu puño y letra —otra cosa que también ha quedado acreditada— aparecen sobresueldos a Javier Arenas (feliz integrante de la comisión del 155), a Ángel 'Dos Líneas de Investigación' Acebes o al propio Mariano Rajoy. Sí, el que todos los días reclama (a los otros) que "vuelvan a la legalidad". El presidente de un Gobierno pero también de un partido que "se benefició" con estos delitos desde esa sede en la calle Génova pagada "en negro" pero providencialmente oculta tras un cortina de humo rojigualda.

"Plena y abrumadoramente", sí. Pero déjame que te diga algo: tú, aun siendo el Cabrón, no eras más que un empleado. Fiel. Y fuerte (lo estás demostrando). Pero un peón. Detrás de ti, usándote como protección, están las piezas clave de la partida.

¿Jaque? Tú mueves.

Un saludo al módulo. Luis Pardo.