Macron y Le Pen: susto o muerte

El próximo día 7 de mayo, el electorado francés tendrá que elegir entre Emmanuel Macron, un exministro del malogrado gobierno de François Hollande, proveniente de la banca de inversión y sin apenas experiencia política, y Marie Le Pen, líder del partido de extrema derecha Frente Nacional. Se trata de una segunda vuelta sin precedentes en la historia política francesa, pues es la primera vez desde hace décadas en la que ninguno de los partidos que han dominado la escena política de nuestro vecino ha pasado a segunda vuelta.

Los resultados de estos comicios pueden afectar muy directamente a España

Las elecciones presidenciales en Francia competen, lógicamente, a la ciudadanía francesa, pero en un contexto de alta interdependencia como en el que vivimos en la Unión Europea, los resultados de dichos comicios pueden afectar muy directamente a España, en aspectos no sólo económicos, sino también políticos y de seguridad. Para España, Francia es un socio económico de primera magnitud: España es el tercer cliente de las exportaciones francesas, y su sexto proveedor. Mantenemos con el país un saldo comercial positivo para España por valor de 8.500 millones de euros en 2015. Francia es también uno de los principales países inversores en España, y el mantenimiento en nuestro territorio de plantas industriales francesas de automóviles y otros productos es clave para sostener no sólo el empleo, sino nuestra balanza comercial.

El sector turístico, una de nuestras principales fuentes de ingresos exteriores, recibió en 2015 un total de 11,5 millones de franceses, siendo el segundo mercado tras el británico, con una presencia muy importante en Cataluña y Andalucía. Por su parte, España mantenía, a finales de 2016, un total de 271.000 españoles residiendo establemente en Francia. Francia es, junto con el Reino Unido y Alemania, uno de los tres principales destinos de la emigración española durante los últimos años.

Las consecuencias de una victoria de Le Pen para la Unión Europea serían incalculables

Es por lo tanto difícil deslindar los resultados de las elecciones francesas del impacto que tendría en España un cambio sobre uno de nuestros principales socios económicos. De producirse una victoria de Macron, es bastante probable que se comprometa más firmemente con las políticas de austeridad y ajuste económico, consecuentemente con su perfil liberal. Desde ese punto de vista, Macron es más de lo mismo: su política de ajuste lleva consigo la reducción del sector público, una flexibilización del mercado laboral francés y una reforma del sistema de bienestar. El liberalismo habrá ganado un aliado en su pugna por gestionar la Unión Europea, con el obstáculo que esto puede representar para los países del sur en su aspiración de diseñar una política económica diferente para la eurozona.

Por su parte, Marie Le Pen se ha mostrado ferozmente opositora del neoliberalismo, aboga por una salida de Francia del euro y de la Unión Europea y por el cierre de fronteras, la nacionalización de sectores económicos y una política industrial activa. Un programa que, salvando las distancias, suena bastante parecido al que inicialmente propuso Trump de proteccionismo y nacionalismo económico. Las consecuencias de una victoria de Le Pen para la Unión Europea (y para España) serían incalculables: si Francia se retira del proyecto europeo, es prácticamente imposible que ni el euro ni la Unión Europea sobrevivan.

Una victoria del Frente Nacional parece poco probable. La cosa puede quedar en un susto, pero eso no debe servir de alivio: en una encuesta reciente del instituto Ipsos, los franceses viven la globalización mayoritariamente como una amenaza, más que como una oportunidad. Ocho de los once candidatos de la primera vuelta eran nacionalistas en términos económicos. Si la Unión Europea no asume la situación y promueve un importante giro a la gobernanza económica europea, una victoria del FN es cuestión de tiempo. Y entonces las consecuencias serán catastróficas para todos. Estamos jugando con fuego.