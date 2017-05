El nombre de las calles y el poder de lo habitual

Cuando la semana pasada se anunció la relación de las 51 calles que cambiarán su denominación para adecuarse a la Ley de Memoria Histórica me vino a la cabeza una reflexión sobre cómo calan en nuestra vida cotidiana los símbolos y cómo estos, en ocasiones, pierden su significado.

Una de las vías que estrenarán rótulo será la dedicada al General Barroso, en el barrio de L’Hort de Senabre. Junto a ella nací y me crié a principios de los ochenta y, sinceramente, no tenía ni idea de quién era el personaje en cuestión. Ahora, tras documentarme, he descubierto que fue un militar español que ocupó diferentes puestos de importancia en el régimen de Franco, desde general de división hasta gobernador militar de Sevilla, jefe de la Casa Militar del dictador y finalmente ministro.

Su apellido ha dado nombre a fallas y ha estado en boca de los vecinos ya en democracia sin que casi nadie fuera consciente de que estuviera homenajeando a un alto cargo franquista. La imposición de la simbología crea un imaginario y este acaba formando parte del día a día, de forma lenta, silenciosa, cotidiana, natural.

Jerónima Galés, una impresora valenciana del siglo XVI, de las más conocidas de su época, tomará el relevo. Un símbolo por otro. Me quedo con ella.