El peligro de las modas

Nunca los motores diésel han sido tan poco contaminantes como los nuevos que se venden en la actualidad. Y serán más limpios a partir del 1 de septiembre. Los motores de gasolina nuevos pueden contaminar más que los motores diésel nuevos equivalentes. Son menos eficientes, emiten más gases de efecto invernadero, consumen más y resultan más caros con el paso de los kilómetros.

Algunos híbridos son odiosos cuando llevas el coche cargado y tienes que superar una pendiente, además de que pueden consumir mucho en carretera. No es inmediato que los motores híbridos y los de gasolina sean más ecológicos que los motores diésel. Y pueden ser menos satisfactorios para muchos conductores. Me dedico a probar coches y a recomendar a compradores. Estudio y conozco las normas anticontaminación, el funcionamiento de los motores, los exámenes que deben pasar y los problemas del aire en las ciudades, el efecto invernadero y las características de los coches.

No me atrevería nunca a recomendar un coche sin tener previamente mucha información sobre las necesidades del comprador, su forma de utilizar el coche y su presupuesto. Es su dinero y satisfacción lo que está en juego. La limpieza del aire es imprescindible. Pero del mismo modo que los ayuntamientos no adquieren autobuses de hidrógeno porque les tira la sisa, los ciudadanos tenemos que ir con cuidado de no hacernos un roto con la última moda.