Carta a ti (o a mí), futuro enfermo de cáncer

No es fatalista pensar que tendremos cáncer. Ojalá pueda acabar esta carta de una forma positiva para que tú, futuro enfermo (y es un tú que podría ser un yo), no tengas miedo, para que la esperanza sea la que se te ponga al lado si se da el caso y reme con la medicina y la prevención y la concienciación. Todo esto viene a que la Sociedad Española de Oncología Médica ha anunciado que en 2015 se han superado en nuestro país las estimaciones de cáncer que se esperaban para 2020. Qué triste ser pioneros, qué triste ir cinco años por delante en algo así.

Tú, futuro paciente, futuro afectado, no estás solo. La medicina y la investigación están de tu partePero es fácil destacar cuando tanto parece estar a favor del cáncer. "Un tercio de la mortalidad por cáncer se debe a causas evitables", dice el estudio. Y que "el tabaco, el alcohol y el sedentarismo" y "la contaminación y la obesidad" reparten aterradoras papeletas para esa suerte oscura. En este siglo sucio y de costumbres de las que engordan y además matan, prevenir es una misión… no, no es imposible, pero se hace cuesta arriba porque todo se pone en contra. Alimentos procesados, pescado con mercurio, carnes con antibióticos, conservantes alimenticios, lluvia ácida, aire contaminado… el cáncer tiene muchos aliados de los que es difícil librarse.

Después de pintar este panorama tal como es, azuloscurocasinegro, viene el hueco para la esperanza. Tú, futuro paciente, futuro afectado, no estás solo. La medicina y la investigación están de tu parte. Y la información. Más que nunca podemos saber cómo cuidarnos, cómo estar alerta y qué hay que vigilar. Tus aliados son los médicos de familia, los especialistas, los expertos, los cirujanos, los oncólogos, la tecnología… todo ello luchando a tu lado a pesar de los recortes en sanidad, en investigación, a pesar de que se nos vayan fuera los jóvenes con talento. Y el sentido común: ve al médico, no dudes, mejor antes que después.

Nunca se supo más sobre esta enfermedad en la que uno pelea contra sí mismo. Y aún se sabrá más. La tasa de supervivencia también aumenta. Y se hacen progresos en la lucha contra los tumores de mama y colon. Así que sí, quizá en 2020 un estudio diga que se equivocaron las previsiones… que fueron alarmistas y vamos retrasados en casos de cáncer. Pero habrá que pelearlo. La queja, el inconformismo y la acción dinámica son tan poderosas como el mejor de los tratamientos. No permitas que gasten menos en ti, en tu familiar, en tu conocido. Exige medios, dinero, respeto, apoyo para la investigación, la prevención y el tratamiento. Y que el cáncer se quede solo y sin aliados.

Atentamente, un aliado

Isra Álvarez