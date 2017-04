La gente está sola

Santander. Abro los ojos. Lo primero que pienso es que ayer no me dijo nada. Quedó en escribirme y no lo hizo, no he sabido más. Miro el móvil, ningún mensaje.

Me levanto de la cama, subo la persiana y voy a la cocina a hacer el desayuno. La casa está vacía, no se oye ni un ruido. Ayer íbamos a quedar y al final no sé qué le pasó. Me quedé sola en casa. Planes para hoy, pasar el día trabajando, quizás ir al gimnasio, pero me apetece salir... Envío mensajes a mis amigos, la mitad no me contesta, la otra mitad no puede.

Miro el móvil y ninguna novedad. No me escribe desde el lunes

Pues nada, trabajo y deporte para hoy. Sola.

París. Necesito un cambio de vida, tengo ganas de experimentar, conocer a gente nueva, hacer cosas que nunca hice... Los análisis han salido perfectos, estoy en la flor de la vida, pero he de conocer a otras personas, me siento solo. Me gustaría tener compañía, pero no voy a encontrar a nadie saliendo de bares, ya me cansé de eso, y las aplicaciones para ligar no son para mí. Entonces ¿cómo? No es fácil...

Madrid. Buff qué resaca... Ayer salí con unos amigos que son pareja, típico plan desde que me separé, pero al menos me mantuve ocupado. De ella, ni rastro. Miro el móvil y ninguna novedad. No me escribe desde el lunes, pero yo tampoco pienso escribirle. Estoy haciendo lo correcto. Ayer ni siquiera les pregunté por ella. Menudo día me espera, clásico domingo y encima con resaca. A saber qué estará haciendo ella.

Cuánta gente sintiéndose sola, rodeada de gente que se siente sola

Málaga. Amanezco con un chico en la cama, es el de anoche. Cojo el móvil y me ha escrito mi amiga desde la otra punta de España. Sabe que me siento mal desde hace tiempo, que sólo quiero encontrar a una pareja con la que compartir los días, que me haga feliz, una persona con la que pasar tardes de sofá, sin complicaciones. Me dice que me va a presentar a alguien. Y yo aquí, en la cama con éste... No hay peor soledad que la que se siente cuando se está en compañía. Luego hablo con ella, ahora no tengo ganas.

En Santander alguien apagó el móvil y se fue al gimnasio. A un gimnasio lleno de gente que decidió hacer lo mismo con su domingo porque se le caía la casa encima.

El chico que no dijo nada ayer se siente igual.

En París alguien se quedó en casa pensando en qué hacer con su vida y soñando con lo maravilloso que sería encontrar a esa persona. En París, muchos otros hicieron lo mismo.

En Madrid alguien se pasó el día pensando en ella y se fue a tomar una cerveza solo. En el bar había tres personas más que habían salido de casa para no pensar.

La chica que no escribe desde el lunes sólo quiere sentirse querida.

En Málaga alguien tenía que trabajar y pasó el día sonriendo a personas que no saben lo triste que se siente. Se hicieron fotos llenas de caras alegres con muchas personas que tampoco lo estaban.

Y éste es nuestro mundo... Cuánta gente sintiéndose sola, rodeada de gente que se siente sola.