Cuenta atrás para el 21-D

El golpe de efecto de Rajoy de convocar elecciones en Cataluña a corto plazo ha provocado en los partidos independentistas una disyuntiva importante: ¿mantenemos la República o nos presentamos a unas elecciones autonómicas?

Ahora el reloj corre rápido, ya que el 7 de noviembre expira el plazo para presentar candidaturas electorales. El PDeCAT apuesta por presentarse a las elecciones y ERC también, pero por separado, los republicanos no piensan en repetir la coalición de JxSí del 27-S.

Valorando posibles alternativas o soluciones, algunas voces del independentismo apuntan incluso a presentar una candidatura que la llamarían cívica y que encabezarían Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, encarcelados pero no inhabilitados.

Decisiones complicadas y muy difíciles de explicar a una ciudadanía que se decepcionó el 10-O y que el viernes celebró con entusiasmo el nacimiento de la República y que no entiende qué está pasando: la bandera española no se retiró del hemiciclo del Parlament ni del Palau de la Generalitat, TV3 rectificó (a las 14.30 del sábado presentó a Puigdemont como president de la Generalitat y a las 19.00 horas ya no era 'president'), y los Mossos han acatado la orden de obedecer y también el cese de Trapero.

Se avecinan días de dar muchas explicaciones, las primeras hoy, tanto si los consellers y cesados acuden a sus despachos, como si no.

