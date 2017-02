Santa Anna, la lucha contra la soledad de la calle

La ola de frío del mes de enero abrió las puertas de la iglesia de Santa Anna, situada en pleno centro de Barcelona, y la convirtió en un lugar de acogida para personas sintecho en un momento de necesidad extrema.

Instalaron camas, contaron con voluntarios y llegó tal cantidad de ropa de abrigo que tuvieron que decir basta porque según explican "parecía El Corte Inglés". La experiencia no ha podido mantenerse en el tiempo por motivos de sanidad: la iglesia no reúne las condiciones para convertirse en albergue, y así nació la idea del párroco de Santa Anna, Peio Sánchez y de la monja Viqui Molins que, inspirados en el ejemplo del Padre Ángel en Madrid, han abierto la iglesia a todas aquellas personas que necesiten, no solamente comida, sino sobre todo compañía, sentirse escuchados y formar parte de una comunidad y una sociedad que los ha excluido. Llevan tan solo unos días abiertos las 24 horas del día y ya han pasado por Santa Anna un centenar de personas, muchos repiten, para buscar esa compañía que no encuentran en la soledad de la calle.

Teniendo en cuenta que en la ciudad de Barcelona casi mil personas duermen en la calle cada noche y unas 3.000 no tienen casa, se necesitan muchas más Santa Anna para escuchar, acompañar y sobre todo ayudar a retornar a la sociedad a las personas que la misma sociedad ha dejado fuera.