La mayoría no es suficiente, se necesita consenso

Las grandes leyes, las que suponen grandes cambios y avances hacia una sociedad mejor, se aprueban en democracia por unanimidad y si no se consigue con el consenso más amplio posible estableciendo en 2/3 partes del Parlament. Así ocurrió, por ejemplo, el 29 de junio cuando la Cámara catalana aprobó por unanimidad (PP incluido) la ley que anula las condenas franquistas y que se ha convertido en una norma pionera en España.

Y no debe ser menor el proyecto de Ley de referéndum que JxSí y la CUP presentaron este martes en sesión matinal y sesión de tarde. Una ley que aseguran será "suprema", prevalecerá sobre cualquier otra norma y será "vinculante". Entonces la pregunta es: ¿ante una ley tan importante, no sería necesario buscar el máximo consenso y no ingeniar cómo aprobarla solamente con los votos de JxSí y de la CUP, que aunque tengan mayoría en escaños no suman las 2/3 partes del Parlament? Si esta ley, según dicen, la reclama el 80% de los catalanes, no sería necesario buscar el apoyo de ese 80% y no aprobarla con los diputados que representan tan solo al 48,2%.

Y aunque la ley no establece un mínimo de participación en el referéndum, se llama a una participación masiva para darle validez, a un "tsunami democrático". Y quieren que se supere el "éxito" del 9-N y llegar a los 3 millones de votantes, y que los partidarios del 'no' hagan campaña. Y que si no el 3 de octubre se convocarán elecciones, y que votaremos por fin.