Queridos hinchas, os deben una explicación

Queridos hinchas del fútbol:

Cada semana disfrutáis de las hazañas futbolísticas de vuestros héroes. Como no voy a los estadios, me pregunto qué pensaréis de un extraño silencio: vuestros equipos hablan como vivos cuando los goles suben al marcador, pero callan como muertos respecto de los goles que meten los futbolistas a Hacienda. Ese tanto no se lo quiere apuntar nadie.

Os deben una explicación. Os dan derecho a ella las cuotas y la entrega incondicional

Os deben una explicación. Os dan derecho a ella las cuotas y la entrega incondicional. No fallar a la cita en la intemperie del estadio, semana tras semana, os hace merecer un respeto. Pero algunos de vuestros héroes han engrosado la categoría de la delincuencia o están a punto de hacerlo. Messi y Mascherano han sido condenados a sendas penas de cárcel por defraudar a Hacienda. Cristiano está acusado de varios delitos fiscales. Alexis Sánchez ha pactado con la fiscalía para evitar la prisión, también por no declarar ingresos en los años 2012 y 2013, los mismos en los que defraudó Di María. Años duros de desahucios, recortes, paro, ¿recordáis? A Xabi Alonso le investigan por su sociedad en Madeira; a Coentrao y Adriano Correia por las suyas en Panamá, y a Pepe en las Islas Vírgenes. A Eto'o le pide diez años de cárcel el fiscal… Un suma y sigue de millones de euros.

Quien no vea en esto una podredumbre sistémica está ciego. ¿Alguno imagináis que el mismo patrón de fraude se repita una y otra vez sin que los clubes sepan nada? ¿Será por eso que callan? El caso Neymar, con dos presidentes del Barcelona implicados, da pistas. Y de Florentino solo se oye que intenta matar a los mensajeros de El Mundo y Marca por meter sus narices en esta charca apestosa. ¿Será que fallan los individuos porque lo consiente o alienta su club?

Sé cuán grato os resulta vitorear un gol de vuestros ídolos y luego celebrarlo con unas cañas, sin preocupaciones. Pero a medida que se extiende la mancha del fraude os va cayendo encima una responsabilidad cívica, no porque yo quiera, sino porque no veo que se pueda confiar en nadie más. Si un domingo de partido las decenas de miles de aficionados de ambos equipos sacarais una pancarta que dijera "No al fraude fiscal en el fútbol: queremos seguir admirándoos", se les caería la cara de vergüenza a los futbolistas, a los presidentes, a la Federación y a la Liga. Y después podríais seguir dando cariño a vuestros mitos, ya con la tranquilidad de que no hurtan el dinero de los hospitales o los colegios de vuestros hijos.

Cordialmente,

Irene Lozano