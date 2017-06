Los atentados islamófobos causaron muertos en Norteamérica (Portland y Quebec) y ayer ensangrentaron, por primera vez, Europa, con una víctima mortal y 10 heridos en Londres. Los no musulmanes han de mostrar la misma repulsa por esta matanza que por las anteriores. No como Donald Trump, que esta vez no tuiteó su condena. ¡Doble vara de medir!

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora: