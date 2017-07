Así entiendo yo los Sanfermines

Si no lo sabe, antes de que siga leyendo, le aclaro que soy de Pamplona. Nací allí y allí viví hasta que me vine a Madrid con 20 años. Y me duele la imagen que se está dando de mi ciudad.

Pamplona tiene unos 200.000 habitantes. Del 6 al 14 de julio llega a acoger a casi dos millones de visitantes. Muchos, extranjeros fascinados por unas fiestas que ocupan horas de informativos de medio mundo. Los anglosajones se enamoraron con Hemingway y con su relato sobre una ciudad desconocida que se transformaba cada 6 de julio. Pero a estas alturas, la mayoría de estadounidenses o de australianos que vienen a Pamplona no han leído Fiesta ni falta que les hace. Vienen únicamente a vivir esa fiesta loca que les han contado. Hay marcas de cerveza que organizan concursos cuyo premio es un billete de avión para estar 24 horas en la ciudad. Y llegan como toros desbocados. Sedientos de fiesta, sedientos de vivir una experiencia única corriendo delante de los toros y sedientos de alcohol. Los hay que les da por tirarse desde una fuente (tradición incomprensible), los hay que se ponen a correr el encierro sin tener una mínima noción de lo que se debe o no hacer. Y los hay que simplemente vienen con la mente abierta, dispuestos a divertirse y a dejarse sorprender. Y esto aplíquenselo a todos los que pasan estos días por Pamplona con ganas de conocer qué es esto de los Sanfermines.

Y sí, como en toda fiesta en la que se mezcla alcohol, mucho alcohol, y drogas, hay excesos. Y algunos desgraciadamente recurrentes: los busos sexuales ocurren. Hay que denunciarlos, los medios tenemos la obligación de concienciar, de recordar que "no es no" es siempre, del 6 al 14 de julio y el resto del año. En Pamplona y en el resto del mundo. Pero Sanfermines es mucho más que esto.

"No es no" siempre. En Pamplona y en el resto del mundo

Precisamente una mujer, una estudiante italiana que pasó unos meses de Erasmus en Pamplona, en su tesis de carrera, la hizo sobre los Sanfermines, explicaba por qué se han convertido en un evento turístico de nivel mundial. Y lo ha resumido de una forma maravillosa: en Pamplona da igual que vayas solo. Desde el minuto uno la gente te hace sentir parte del grupo. Te puedes perder de tus amigos, te encontrarás con otra cuadrilla, con una charanga, con completos desconocidos que te harán reír, bailar, beber de la bota y sentirte que estás en las mejores fiestas del mundo. Amanecerás tomando un caldo en Jarauta o bailando en la Plaza del Castillo. Habrás perdido la noción del tiempo. Así que si eres de los que estaban dándole vueltas a si ir o no, piensa una cosa: en San Fermín podrás ser tu ‘tú’ más desinhibido, sin complejos, bailarás y reirás. Busca pasártelo bien sin molestar a los demás. Disfruta y deja disfrutar. Porque en eso consisten estas fiestas. ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín!