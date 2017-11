El día de los superdescuentos

Si usted está pensando en darlo todo este viernes con el famoso Black Friday, atento porque puede haber caído en el timo de los descuentos. Las tiendas llevan días con carteles en sus escaparates anunciando descuentos redondos. En la radio y en la prensa nos bombardean con que el viernes es nuestro día, que no podemos perdernos la superoportunidad. Y da igual de lo que hablemos: de ropa o de tecnología, los dos productos más vendidos en España en este día de los superdescuentos.

El Black Friday ha llegado a todo: concesionario de coches, pescadería, ópticas y hasta al cambio de ruedas en el taller de toda la vida. Somos el país de Europa que más rápido y con más entusiasmo hemos adaptado esta moda importada de Estados Unidos. En menos de cinco años se han multiplicado las ventas: en España, solo este viernes, nos vamos a gastar unos 1.400 millones de euros, 212 euros de media cada uno, sobre todo, insisto, en ropa y tecnología. Pero, ojo, porque igual hemos caído en la trampa más vieja de la historia.

Dice la OCU en su informe que los precios, de media, en el último mes, se han incrementado un 2%. Se han hinchado más para luego aplicarles supuestos descuentos que nos harán felicísimos. Pensaremos que hemos encontrado el chollo y que menos mal que hemos estado avispados para esperar a comprarlo. Yo misma me he ido haciendo una lista mental de regalos de Navidad que iba a comprar el viernes. Da igual que el año pasado se colapsaran los accesos a los centros comerciales de las grandes ciudades. Da igual que la mitad de las cosas que íbamos buscando ya no estaban: o se habían agotado o, casualidad, no les habían aplicado el descuento delBlack Friday. Este año volveremos a ver largas colas de coches, atascados, esperando a poder darle a la tarjeta. Somos así. Pero lean, lean, porque podemos estar haciendo el primo.

Hay un movimiento en redes, el #BlackFraude, que denuncia precisamente esto. Ponen numerosos ejemplos, de teléfonos móviles que, conforme se acerca el día D, van subiendo su precio. O juguetes que hace un mes eran 6 euros más baratos, casualidad, el dinero que nos vamos a ahorrar con el supuesto descuento que les van a aplicar ese día.

Desde Facua nos dan tres consejos que sirven para el Black Friday y para cualquier otro día de compras compulsivas: uno, ver si el producto que nos venden, de verdad, cuesta lo que nos piden. Dos, si realmente lo necesitamos, si de verdad es una necesidad imperiosa comprarse esos cascos inalámbricos. Y tres: si comprarnos eso nos va a suponer endeudarnos y pagar a plazos durante un tiempo un trasto que vamos a usar, ¿dos veces? ¿tres?

El Black Friday surgió en Estados Unidos para incentivar y adelantar las compras navideñas ofreciendo jugosos descuentos. Espero que además del nombreimportemos de EE UU la idea original y de verdad el viernes merezca la pena comprar como si no hubiera un mañana.