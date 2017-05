La amenaza que ya está aquí

Pocas horas después del ciberataque mundial del viernes, a mí me tocaba entrar con mi hijo pequeño en las urgencias de un hospital. Eran las 4 de la madrugada y lo que empezó siendo un dolor de tripas acabó en una intervención quirúrgica con un traslado de hospital incluido. No fue nada grave, estuvimos en buenas manos en todo momento, pero durante unas horas, entre un centro hospitalario y otro, necesitaron un intercambio de datos, de pruebas, de imágenes de ecografías y de placas de rayos. Algo que se pudo hacer vía internet, con el acceso a una red central de datos que compartían ambos hospitales. Eso agilizó todo el proceso, lo que ayudó enormemente al éxito de la intervención y a que hoy estemos en proceso de recuperación (muy rápida, por cierto).

Lo del viernes y lo que está ocurriendo en este principio de semana se repetirá

Durante esas largas horas que me tocó estar a pie de camilla me acordé muchas veces de lo que había pasado en la red de hospitales británicos. Fue una de las muchas instituciones que se vieron afectadas por el ataque del viernes. Pensé que quizás alguna mamá estuvo en mi misma situación, que su caso se habría dilatado más por ese hackeo. Y que a la angustia como madre se habría unido el cabreo como ciudadana al comprobar cómo en un mundo tan interconectado un simple hackeo puede paralizar operaciones, pruebas y diagnósticos. Yo al menos me hubiese tirado de los pelos.

Ciberataques hay todos los días, eso nos dicen. Lo del viernes y lo que está ocurriendo en este principio de semana se repetirá. Esta vez no ha ido mucho más allá. Para muchos ha sido el despertar a esas nuevas guerras que se libran en la red. Pero está claro que a muchos países esto les ha pillado con el pie cambiado.

Lo mismo que se dedica una partida a defensa, se debería dedicar otra para frenar ataques

Ahora que estamos en plena negociación para aprobar los Presupuestos, a alguien se le debería ocurrir que, lo mismo que se dedica una partida a defensa, se debería dedicar otra para frenar este tipo de ataques. Para defender nuestros sistemas. Lo mismo que compramos tanques y aviones de combate habrá que comprar nuevos programas e invertir en talento para luchar en este frente. Se hablaba estos días de hackers en la reserva. Pero suena insuficiente, la verdad, después de ver el alcance de este último ciberataque.

Solo un apunte más: somos un país creativo, con un nivel altísimo entre nuestros ingenieros informáticos. Muchos han sido fichados por las grandes firmas. Seamos pioneros en esto. Busquemos cómo lograr que lo del viernes se quede en una anécdota.

Por cierto, si me permiten la licencia, aprovecho para dar desde aquí las gracias al equipo de enfermeras y al equipo médico que han cuidado y mimado a nuestro hijo. No voy a decir lo obvio, su profesionalidad es de 10. Quiero destacar ese valor añadido que es muy nuestro: su humanidad, su sonrisa, su cercanía, su empatía lo hacen todo mucho más fácil y logran que un niño viva su hospitalización con mucha más facilidad, sacándole una sonrisa. ¡Gracias!