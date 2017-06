¿Para qué sirven los espacios protegidos?

Hay noticias que me entristecen enormemente. Por ejemplo: "Más de 300 tractores y vehículos salen a la carretera para exigir la retirada del proyecto Reserva de la Biosfera de La Siberia extremeña". En las imágenes de la tractorada se ven pancartas con textos tales como 'No a la Reserva de la Biosfera', 'No al engaño'. Cientos de personas de esta bellísima comarca de Badajoz se manifiestan enfurecidas por algo que perciben como una amenaza, responsable del atraso para sus municipios, más trabas burocráticas, despoblación y exceso de proteccionismo ambiental. ¿Es un atraso ser Reserva de la Biosfera?

Este programa lo promueve desde 1971 la Unesco con el objetivo de conciliar la conservación y protección de la biodiversidad con el desarrollo económico sostenible, la investigación y la educación. Y precisamente lo que se valora es la perfecta armonía existente entre seres humanos y naturaleza como un modelo a imitar por el resto del planeta. Formar parte de tan extraordinario patrimonio de la humanidad debería de ser motivo de orgullo patrio, de reconocimiento al trabajo bien hecho durante generaciones para preservar entornos privilegiados gracias al sabio manejo de sus recursos naturales.

Pero algunos cazurros solo ven en dichas protecciones limitaciones a malgastar un legado milenario por un puñado de monedas. Prefieren convertir sus campos en fábricas de comida venenosa antes de apostar por la producción de rentables alimentos de calidad, capaces de mantener una biodiversidad natural y cultural única, además de promover un rentable turismo rural. Pobres ignorantes. Desarrollo y protección es perfectamente compatible. Una Reserva de la Biosfera no solo no limita la agricultura y la ganadería sino que la impulsa mientras sea respetuosa con el medioambiente; en realidad es un sello de calidad.

Las áreas protegidas aportan multitud de beneficios al bienestar humano. Servicios de abastecimiento como alimentos, agua potable, productos forestales, regulación hídrica, fertilidad del suelo, lucha contra la erosión, polinización, control de plagas y servicios culturales tan necesarios para nuestra urbana sociedad como es el disfrute recreativo o estético. Quienes viven en ellas son sin duda los más favorecidos. El resto los envidiamos.

Hace cien años se declararon en España los dos primeros parques nacionales, Montaña de Covadonga y Valle de Ordesa. Actualmente hay 1.958 espacios naturales protegidos, entre ellos 15 parques nacionales. En el conjunto de España, la superficie terrestre preservada llega al 27%, más de una cuarta parte del total. Canarias es la Comunidad Autónoma con más porcentaje protegido (cerca del 42%), y Andalucía la que más superficie aporta (cerca de 1,8 millones de hectáreas), seguida de Cataluña.

Por desgracia, los políticos negacionistas de tales beneficios van en aumento a tenor del descenso de presupuesto y personal destinado a espacios naturales. No lo ven importante. Y por ello la dotación económica de los parques nacionales descenderá en 2017 un 22,9% respecto a 2016. Según el último anuario de Europarc-España, en los parques naturales se invierte al año menos de 28 euros por hectárea. Una cifra insignificante frente a su importancia natural y económica, pues al menos 23 millones de personas visitan estos espacios al año, con lo que supone de inyección económica en zonas rurales desfavorecidas.

Los espacios protegidos no son un freno al desarrollo, todo lo contrario. Son un motor de desarrollo equilibrado, una despensa de tesoros gastronómicos y también un sanatorio para nuestras estresadas cabezas. Las tractoradas deberían hacerse para exigir más espacios protegidos, pues los agricultores y ganaderos, como guardianes de la biodiversidad, son quienes más se pueden beneficiar de tales protecciones. Pero muchos olvidan algo muy importante. No heredamos la tierra de nuestros ancestros, la tomamos prestada de nuestros hijos.