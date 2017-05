Guantazos con guante blanco

Por fin un debate interesante y eficaz. Los candidatos a las primarias del PSOE dieron la talla y mostraron sus diferencias y agravios sin perder las formas. El guante blanco no nos privó de los guantazos. Pedro Sánchez machacó cuanto pudo con la abstención a Rajoy imprimiendo que si gana pedirá su dimisión. Susana Díaz estrenó el ataque directo afirmando que al PP le conviene el candidato al que derrota y que a Sánchez le ganaron dos veces. Fue severa al afearle sus vaivenes ideológicos y el apego a Podemos por conveniencia personal, y lacerante al señalar su soledad. Sánchez le dijo que no se puede cuestionar diariamente al secretario general. "Tu problema no soy yo sino tú", acuñaría Díaz. De su pelea sacó partido Patxi López al presentarse como el candidato de la paz y la integración. Los regañó por no discutir cómo ganar y supo desquitarse de los abrazos de Sánchez para ligarle a su candidatura. El seguro perdedor ganó el debate.

