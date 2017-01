¿Por qué ya no nos casamos por la Iglesia?

Ya me he encontrado en el buzón con la primera invitación de boda del año. Esa no fue la sorpresa, que para verano ya suelo haber perdido la cuenta de las recibidas (ventajas de estar en la treintena); lo raro es que este enlace será por la Iglesia. Justo acababa de leer en la prensa que, según el Instituto Nacional de Estadística, ya solo el 22% de los españoles se casan frente a la cruz. Según mis datos, esta será la primera boda a la que iré en años en la que los papeles no se firmarán solo en el ayuntamiento. Los protagonistas son una pareja de treintañeros que llevan una agencia de comunicación y van al Primavera Sound. Descubrí que eran católicos un domingo en el que me los encontré por Malasaña y me contaron que iban a misa. Igual estoy cargado de prejuicios, pero me sorprendió. ¿Se puede ser joven, con un trabajo y un barrio a juego, y católico?

Se lo pregunté a un grupo de amigos de treinta para arriba durante un aperitivo de domingo. La Iglesia les sonaba como algo lejano, a pesar de que todos fueron bautizados e incluso algunos estudiaron en un colegio católico. En la última década solo habían entrado en una iglesia para bodas, bautizos o funerales. A la pregunta de si eran católicos, todos respondieron que, a pesar de compartir algunos de sus valores como lo hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no se lo consideraban. Tampoco yo.

Si alguna vez tuvimos fe, se cayó al crecer y descubrir que se hacía difícil seguir sus dogmas

Si en alguna vez tuvimos fe (ninguno lo damos por seguro), se cayó al crecer y descubrir que se hacía difícil seguir los dogmas de la Iglesia. Parece que el papa Francisco ahora intenta cambiar las cosas, pero antes el único mensaje era el de que no se debían usar anticonceptivos, mientras que el mundo decía justo lo contrario. Tampoco nos cuadra al estar en la edad de tener hijos el de que sean los que vengan y Dios proveerá, frente al de traer al mundo a los que se les pueda dar la educación que necesitan. Además, la Iglesia considera moralmente reprochable el hijo que está esperando una de las parejas del grupo que han recurrido a la fecundación in vitro. La esterilidad es una prueba para los católicos que deben huir de la concepción tecnológica, igual que del aborto; la Iglesia decide por las mujeres, a las que tampoco otorga la máxima autoridad en sus instituciones. Algunos de los del grupo dicen que les tira para atrás que católico y de derechas parece que van en la misma frase. La historia confirma que la Iglesia no entiende de lados, pero lo cierto es que ha acabado incorporada al discurso político de los que se ofenden si a los Reyes Magos les cambian los trajes.

Total, que parece que la doctrina católica va por detrás de la vida actual. También ocurría con la del pasado cuando excomulgaba a los divorciados o no bautizaba a los hijos de madres solteras. Eso sí, todos nuestros padres se casaron por la Iglesia. ¿Por qué? España ahora es un estado laico, pero ellos crecieron en uno confesional católico en el que ir a misa era un acto social y lo contrario despertaba sorpresa. Asumieron sus creencias a través de un mensaje de adoctrinamiento y pensamiento único, aunque muchos las perdieron con la llegada de la democracia de la que nosotros somos hijos. El nuevo mundo dejó ver que los planteamientos de la Iglesia chocaban con la apertura de Europa y la incorporación de la tecnología hizo el resto hasta que la Iglesia dejó de ser útil. Cuando volvió a necesitarse, como en el mundo en crisis, sus soluciones se quedaron pequeñas.

En otro aperitivo de domingo, le pregunté a la pareja que me había invitado a su boda por sus motivos para elegir un enlace católico. Reconozco que esperaba que me dijeran que era por compromiso familiar, pero no fue así. Tras insistirme en que existían muchas lecturas de la doctrina de la Iglesia (el nuevo papa es el mejor ejemplo), me respondieron con una sola palabra: fe. Esa la hay de muchos tipos y se necesita para asumir el compromiso de una vida en pareja, que es de lo que va en realidad una boda. Dónde se dice el "sí, quiero" ya es cosa de cada dos.