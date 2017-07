Camisetas mojadas: el algodón sí engaña

Cuando era pequeña siempre me llamaron la atención los niños alemanes que jugaban en la orilla del mar enfundados en camisetas blancas de algodón. Yo no le veía la gracia a rebozarme por la arena con un camiseta empapada y pegada al cuerpo, pero mi madre me explicó que se las ponían para protegerse del sol. ¿Y por qué a los niños alemanes no les pone crema su madre como a todo el mundo? -pensaba yo-.

Resulta que mi razonamiento infantil no iba muy desencaminado. Según la Academia Española de Dermatología y Venereología, las camisetas blancas de algodón protegen 12 UPF (menos que una crema solar 15 SPF), y si están húmedas o mojadas no llegan a 8 UPF. Sí, aunque suene extraño, aquellos niños alemanes hubieran estado más protegidos con una crema solar de índice 50+ o incluso 30, que con sus camisetillas mojadas llenas de barro. Hoy en día ya no es solo cosa de alemanes y las camisetas de algodón mojadas (mención especial para las de propaganda) son una tendencia al alza en nuestras playas. Pero al parecer, el algodón engaña.

A todo esto, ¿qué significa UPF? UPF son las siglas de Ultraviolet Protection Factor. Este factor de protección se establece en función de la porosidad, peso, espesor y color de la ropa. Como curiosidad, el mayor índice de protección solar lo ofrecen los vaqueros Levis 501 (UPF 100) y el menor, unas medias de lycra (UPF 2).

¿Significa esto que si queremos protegernos del sol con la ropa hay que bajar a la playa con unos Levis 501 o envueltos en una capa española a lo Ramón García? No, no es necesario cocernos en nuestro propio jugo. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad y gracias a la tecnología tenemos ropa con protección solar. En lugar del algodón, uno de los tejidos más utilizados en estas prendas es la lycra a la que se incorporan distintas sustancias que actúan como filtro. Por si alguien se lo pregunta, los filtros resisten los lavados. Una camiseta de índice UPF 50+ diseñada con esta tecnología puede bloquear el 98% de la radiación UVB y el 95% de la UVA. Y además, es infinitamente más cómoda.

¡Ojo con las falsificaciones! Es fácil fabricar camisetas fosforitas monísimas que den el pego, pero para asegurarnos de que el UPF que marca la etiqueta está homologado, mi consejo es adquirir estas prendas en establecimientos que nos ofrezcan las máximas garantías. Por ejemplo, tiendas de deporte especializadas. El algodón engaña, y algunos bazares, también.