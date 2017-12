La noria catalana

Ha llegado el momento en el que tiro definitivamente la toalla del laberinto catalán en el que todo se ha complicado del tal modo, se ha tergiversado la realidad con una desvergüenza tal, que resulta imposible intentar una reflexión medianamente serena de cuanto está ocurriendo. Hace tiempo escribí aquí mismo que ninguna salida iba a ser buena y las cifras –económicas- me remito y las interpretaciones que cada uno hace de la realidad.

Dice Puigdemont que "es evidente, 30 días después, que al Estado español le ha entrado el miedo a hacer el ridículo, a perder" y hace una valoración sobre la decisión del juez Pablo Llarena de retirar la euroorden que reclamaba la entrega de "los cinco de Bruselas" -que consideraba una causa política- y ante la evidencia de que iban a salir derrotados en la batalla legal en los tribunales belgas, recularon. Y añade: "Tienen miedo de la mirada del mundo. Empiezan retirando la euroorden y acabarán retirando el 155". Si así se consuela el que se empeña en que aún le llamen "president", pues vale. Pero la jugada es justo la contraria. Si se retira la eurorden es porque la peculiar justicia Belga –esa que prohíbe detener a terroristas y delincuente por la noche para no molestar a los vecinos- no reconoce algunos delitos como sí lo hacen la mayoría de los países europeos.

Respecto a la retirada del 155, naturalmente que se va a retirar y hace falta ser muy zoquete –o muy cínico- para no entender que es una medida de emergencia, temporal y que se pone en marcha hasta que no se vuelva a la legalidad. No se trata de dar marcha atrás sino de cumplir la esencia misma de artículo constitucional. Pero se empeñan en confrontar la DUI con el 155 cuando si no hubiera habido lo primero, no habría pasado lo segundo. Lo saben, pero forma parte de su argumentario y lo repiten machaconamente.

Luego han puesto en circulación el probable pucherazo el 21-D. Hombre, que esto lo planteen quienes siguen considerando legítimo y justo aquel estrambótico pseudo referéndum en el que una persona podía votar en varias mesas no resulta del todo congruente.

Pero hasta aquí la anécdota. La realidad es que los indepen están jugando cada uno su baza sin pensar demasiado en los viejos socios y con distintas estrategias y los constitucionalistas, para variar, dan dos pasos para adelante y uno para atrás porque les aterra la complicidad que no lo sería en este caso porque la razón de peso es más importante que las diferencias partidistas.

Y por último queda lo que se reflejaba la instrucción: la posible reincidencia en el delito que a la vista de las declaraciones, no es que sea posible en un futuro, es que vuelve a ser real al menos en las intenciones anunciadas: nueva DUI, si ganan, y nuevo 155. La noria catalana sigue girando.