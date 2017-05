Mariano Rajoy, usted y su partido nunca han querido aclarar nada

Testigo presidente del Gobierno de España:

La verdad es que no resulta demasiado creíble –aunque no soy quién para dudar de su palabra– lo que dijo cuando se enteró de que había sido citado como testigo en la Audiencia Nacional: "Es mi obligación e iré encantado a responder lo que tengan a bien preguntar y a aclarar lo que haya que aclarar". No es creíble, de entrada, el verbo que usted utilizó, "iré", porque su afán de colaboración ya nada en un mar de posibilidades que no tenemos la mayoría de los ciudadanos; al parecer, usted no "irá" a ningún sitio y ni siquiera irán a usted los protagonistas del caso; si se siguen las recomendaciones del presidente del Tribunal, Ángel Hurtado, usted comparecerá mediante videoconferencia –ah, el famoso plasma– con el fin de evitar "hacerle pasar por la exposición pública que es verle llegar y estar en la Audiencia Nacional". Así que desde casa tranquilo. Otros no han tenido esa suerte.

Va a decir que no estaba en los detalles y que se equivocó con algunas personas.Pero usted sabe que no es verdad Y tampoco es creíble, señor presidente, porque nadie va –aunque usted termine no yendo– "encantado" a declarar en un juicio en el que su partido está involucrado hasta las cachas en un barrizal de corrupción en el que cada mañana revienta una nueva cañería. Y usted lo sabe y debería saber que quien esto firma sabe que usted lo sabe. Sin más comentarios.

No es creíble, señor Rajoy, que su intención sea la de "aclarar todo lo que haya que aclarar", porque eso lo podía haber hecho –lo debería haber hecho– cuando ni siquiera era presidente del Gobierno. Usted y su partido nunca han querido aclarar nada, sino enturbiarlo todo y si para eso había que romper ordenadores se rompían y ya está.

No es creíble, señor presidente, porque no va a aportar nada nuevo, porque va a decir –y todos lo sabemos– que usted no estaba en esos detalles de casos aislados y que se equivocó con algunas personas. Pero usted sabe que no es verdad, que tal vez no lo sabía todo, pero sí conocía cómo se financiaba en parte el partido y, si no lo sabía, malo, malo. Peor.

Si quiere otro día hablamos del famoso "y tú más", pero ahora se trata de un PP sin oposición que se ha empeñado en lanzarse a una cruzada anticorrupción en la que ya ha sido derrotado.

Estoy seguro de que no es usted una mala persona, de que no ha hecho caja personal con la política. Pero ha sido el gran consentidor. Tenga esta vez el valor de "aclarar todo lo que haya que aclarar". Es mucho, señor presidente.

Le deseo lo mejor,

Andrés Aberasturi