Querida Margarita, eres una vaca 'sin papeles'

Querida:

Nunca pensé que la ya manida afirmación de aquel acertado anuncio –"Vale… aceptamos pulpo como animal de compañía"– pudiera terminar siendo una realidad que trae en jaque nada menos que a la Generalitat de Cataluña, a un santuario de animales de Tarragona llamado El Hogar Provegan, al portal Change.org, a tu actual dueño, que te recibió como un regalo, y naturalmente a ti, inocente y dulce vaca Margarita, que ni sabes de qué va la cosa, pero que estás en el corredor de la muerte aunque ya tienes una legión de casi ciento setenta mil amigos que piden a la Conselleria que incumpla la ley y que no te maten, Margarita, que puedas vivir el resto de tu vida en el Santuario. Y todo porque no estabas matriculada, porque eras una vaca sin papeles y sin el debido control sanitario como manda el buen gobierno en asuntos ganaderos. Los que defienden que llegues a la vejez afirman que no eres un animal de explotación, sino de compañía –y ahí enlazamos con lo del pulpo–. No es fácil de entender, claro, pero cosas más raras se han visto. Quién no recuerda al genial Tip contando cómo una gamba –Mauricita de nombre– terminó siendo parte de la familia hasta que casó un langostino de Vinaroz. Pues eso, Margarita, que tú eres una de las nuestras/nuestros, pero has puesto en un grave dilema a la Generalitat, que por una parte quiere salvarte la vida como sea y por la otra sabe que tiene la obligación europea de sacrificarte. Buscan una solución para quedar bien, pero no parece fácil. De toda esta historia lo que más me conmueve es que te hayan llevado a un santuario trasladada sin la autorización pertinente. Y es que, Margarita, hija, aquí o pides cita (naturalmente 'previa') y adjuntas fotocopia o siempre te faltará un papel.

Te juro, Margarita, que te deseo lo mejor y en mala hora alguien te regaló sin saber los problemas que creabas

No sé; se me ocurre, querida vaca Margarita, que una posible solución, ya que todos estamos por salvarte, es que te sometas a un chequeo y darte el aprobado en inocencia, matricularte, inscribirte y a vivir que son tres días en el santuario vegano en el que solo se clasifica entre "animales humanos y no humanos", se ve que lo de racional está ya muy anticuado. Te juro, Margarita, que te deseo lo mejor y en mala hora alguien te regaló sin saber los problemas que ibas a crear en la Generalitat.

Por cierto, el número total de refugiados forzosos en el mundo llega a los 65,3 millones, de los que más de la mitad son niños. Pero de eso, Margarita, tú no tienes ninguna culpa y que te sacrifiquen a ti no va a solucionar nada.

Quedo a la espera de tus noticias desde el santuario que habitas.

Y espero que sean buenas

Andrés Aberasturi