Carta al bucle, parece que el tiempo no ha pasado, nada ha cambiado

Querido bucle:

Parece que te has puesto de moda; nunca has sido una palabra moribunda gracias a la peluquería, pero en esta época de la 'posverdad', la 'transversalidad', la 'nación de naciones' o la 'generación de espacios de confianza', llegas tú, estimado 'bucle' (del latín 'boquita' vía francés) para definir los tiempos que corren y que no son sino una especie de déjà vu que nos retrotrae incluso a antes de las primeras últimas elecciones. Parece que el tiempo no ha pasado y pese a que han ocurrido muchas cosas, nada ha cambiado y ahí entras tú, bucle querido. Es verdad que hemos asistido a un terremoto en el PSOE (y que posiblemente aún haya réplicas) tras la vuelta triunfal de Sánchez, que en Podemos ha habido purgas y desmanes, que IU ha desaparecido, que el PP se parece cada día más a un juzgado que a un partido… Pues, nada, seguimos inmersos en ti, bucle del alma. Aquí no ha pasado nada.

La moción de censura fue al final un canto a ti: entraron en bucle y las intervenciones tras el arranque fueron siempre las mismas con distintos tonos.

En Cataluña siguen comprando urnas para un referéndum insólito con un censo inventado y unos voluntarios escogidos que no va a ser –si al final se hace– sino la repetición de lo ya ocurrido y que no sirvió para nada. Están dentro de ti, bucle, deslizándose en ese "rizo de cabello en forma helicoidal" según la RAE.

Pero el bucle por excelencia sea tal vez el Sánchez empeñado, otra vez, en formar una mayoría de progreso que a la fuerza se tiene que basar en la trilogía imposible PSOE-Podemos-Ciudadanos. Y si se me permite, me atrevería a afirmar que habría –o hay– mejor rollo entre Iglesias y Rajoy que entre Rivera e Iglesias. No se tragan y ni siquiera ese nuevo cordón sanitario que parece no disgustar a Sánchez con respecto al PP –otro bucle, otro déjà vu– tiene visos de prosperar, porque Ciudadanos y Podemos son como el agua y el aceite.

Así que en esas andamos, bucle querido, deslizándonos por tu rizo helicoidal hacia ninguna parte, repitiendo la historia reciente, empecinados en que funcione lo que no puede funcionar. Esta es España, bucle, agazapada en tu guarida sin salida mientras el Tribunal Constitucional da un 'zasca' ejemplar a la amnistía fiscal de Montoro sin que nadie en el Gobierno pierda siquiera la sonrisa. ¿Por qué? Porque el resto, querido bucle, no hacen más que treparte para luego volver a caer como la terca piedra de Sísifo y vuelta a empezar. Pero parece que le han cogido gusto a rizar el rizo.