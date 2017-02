El aumento de satisfacción se concentra entre quienes votaron al PP y a Ciudadanos el 26-J

El Índice de Ánimo Ciudadano ha sido diseñado para medir el estado emocional de la ciudadanía con relación a tres ámbitos fundamentales: cómo se sienten los españoles consigo mismos, cómo perciben a la sociedad y cómo de satisfechos están con su país. Tras analizar cada uno de los elementos que conforman estas tres partes podemos preguntarnos: ¿qué lastra el ánimo ciudadano?

Sin ser causa de sorpresa, el factor con el que los españoles están menos satisfechos es la política: apenas consigue obtener 17,9 puntos de los 100 posibles. Pese a lo dramático del dato cabe destacar que, con respecto a la oleada pasada, la satisfacción con la política ha subido 3,8 puntos. No es poco, teniendo en cuenta que supone un incremento del 27% desde octubre. La formación de gobierno en España es un factor que ha podido influir, pero de forma estrechamente ligada a la opción de voto: el aumento de satisfacción se concentra entre quienes votaron al Partido Popular en las pasadas elecciones del 26-J (sube 7 puntos) y entre quienes votaron a Ciudadanos (sube casi 8 puntos). En cambio, se mantiene igual entre los votantes del PSOE y de Unidos Podemos.

Inesperadamente, el quinto factor que peor nota logra es el cuidado del medio ambiente

Después de la política, los aspectos que causan más descontento entre los españoles apuntan a cuestiones económicas: la calidad y oferta de empleo (obtiene 22,6 puntos), la situación económica (obtiene 27,8 puntos) y la calidad y acceso a la vivienda (obtiene 30,1 puntos). Hasta aquí, no hay sobresaltos: los estragos de la crisis económica están todavía muy presentes. Pero, inesperadamente, el quinto factor que peor nota obtiene es el cuidado del medioambiente (35,1 puntos): esto es, los ciudadanos no están satisfechos con el trato que en España damos a la naturaleza. No se trata de una preocupación pasajera debido a eventos recientes, tales como las inusuales temperaturas que hubo en Navidad o las restricciones de tráfico que se produjeron en la capital por culpa de la contaminación: la alta insatisfacción con el cuidado del medioambiente era similar en la ola anterior del estudio.

Aunque son muchos los elementos que lastran el ánimo de la ciudadanía, hay espacio para creer que vamos a mejor o, al menos, así lo piensan los españoles: el optimismo que percibimos en la sociedad es hoy 3,1 puntos mayor que hace tres meses. No obstante, será necesario esperar a próximas entregas del IAC para comprobar si se consolida esta pauta positiva.