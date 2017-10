No sé muy bien en qué momento uno solo puede aspirar a empatar. No recuerdo cuándo se perdió la batalla de la razón y se entró solo en la de la emoción. Lo que está claro es que a cualquiera que le guste la idea de España como un país en el que pueden vivir y convivir catalanes, gallegos, asturianos, andaluces, madrileños, vascos y demás nacionalidades y regiones tiene gran parte de la batalla perdida. Y lo que es más preocupante: pérdida seguramente para mucho tiempo, porque las heridas abiertas este domingo no se cerrarán fácilmente.

Las imágenes de la violencia en las calles de Barcelona son lo último que uno desea ver. Producen una tristeza difícil de describir y ni siquiera entro en si ha habido presunta utilización, abuso o desinformación. Pero casi es más preocupante lo que no se ve. Aquello que nadie nos ha querido enseñar y que básicamente es la solución a todo este conflicto: el diálogo. Ahora se han roto muchos puentes y no va a ser fácil reconstruirlos. Pero está claro que la solución a todo esto será sentarse a hablar, o no será. La ley es la garantía de las libertades pero solo con la ley no se solucionará jamás este conflicto. Ley con diálogo. Pero diálogo con ley: deben ir de la mano.