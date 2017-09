Crisis catalana: los políticos españoles no tienen remedio

Cada día está más claro que el fascismo avanza en España. El PP está imponiendo su política con la ayuda entusiasta de Albert Rivera y su grupo. Los de Pedro Sánchez, esos socialistas que se fríen en la sartén que les ha preparado el PP para desollarlos, un día dicen A y a la mañana siguiente B. Los partidos que acusan a la Generalitat de intentar quebrar el Estado de derecho con un referéndum, ayer, 20 de septiembre, han asestado un golpe mortal a la democracia española. Puede que las acciones policiales consigan parar la celebración de la consulta de autodeterminación, pero el coste de su esfuerzo se va a cargar, y por muchos años, la relación entre Cataluña y España. Esta aventura antidemocrática de populares, socialistas y nacionalistas españoles no la comprende nadie en todo el mundo.

El asedio a las dependencias de la Generalitat de Cataluña, las detenciones y la vulneración de las libertades propias de un Estado democrático, como son las de reunión, expresión y manifestación, no les va a salir gratis. Incluso la gente contraria a la independencia de Cataluña se está dando cuenta de que los políticos españoles no tienen remedio. Los del PP tienen un pasado franquista del que incluso ellos mismos se enorgullecen, pero lo del PSOE y su sucursal catalana tiene delito. Albert Rivera, ese nacionalista español salido del PP, finalmente ha conseguido por la vía de recurrir a la Guardia Civil que el Estado suspenda de facto la autonomía. Su mundo ideal es esa España en blanco y negro que impuso la dictadura. Votar no es pecado, como tampoco lo era ser liberal, abierto y de izquierdas en tiempos del general Franco.

Ayer ocurrió algo en el Congreso que es el mejor resumen de lo que está pasando. Mientras los diputados catalanes de ERC y PDeCAT abandonaban la Cámara en señal de protesta, los diputados del PP gritaban: "No volváis". Los tratan de extranjeros y luego les mandan a la Guardia Civil para impedir que entre todos decidamos qué queremos ser. Fascismo puro y duro.