Consejos para conducir en nieve

Ahora que viene una ola de frío y nieve, te ofrecemos unos consejos para que, en el caso obligatorio de que tengas que coger el coche, sepas actuar ante las adversidades que te encontrarás en la carretera.

Lo importante es tener el coche controlado

Los problemas de la nieve en la carretera vienen porque el coche desliza y no tiene tracción suficiente lo que implica que el vehículo no se comportará como el conductor quiere. Para que no se dé el caso:

Enciende las luces de cruce (y las de antiniebla cuando sea necesario). Evita utilizar de más el embrague. Si te excedes en su uso, no utilizarás el motor ni las marchas convenientemente por lo que el vehículo irá a su aire, que es precisamente lo que hay que evitar. A la hora de arrancar, si te patinan las ruedas, mete directamente la segunda marcha para incorporarte a la circulación. Evita frenar bruscamente.La conducción en la nieve requiere una gestión pausada tanto del volante como de los pedales. Si quieres frenar, hazlo suavemente y con mucha antelación para que las ruedas no se te bloqueen. Mantén la calefacción de tu vehículo (procura llevar el depósito lleno y el móvil cargado) Conduce guardando la distancia de seguridad necesaria para que frenes el coche sin movimientos bruscos. Ve con marchas largas de forma que las ruedas deslicen lo suficiente como para que se agarren convenientemente a la carretera. Eso sí, ve a una marcha en la que el motor no vaya forzado. En condiciones adversas, evita las prisas. No intentes adelantar porque si cambias de forma brusca la velocidad, el neumático podría perder agarre. El objetivo es que conduzcas de forma regular para que utilices el freno lo menos posible. Las pastillas de freno pueden perder eficacia con la humedad así que comprueba de vez en cuando su correcto funcionamiento presionando el pedal del freno con un suave toque y siempre que las condiciones de la vía y la circulación lo permitan.

Mantén la velocidad constante y no frenes cuando te encuentres una placa de hielo

Utiliza las cadenas para la nieve o algún tipo de herramienta para tener más agarre. Son una ayuda importante a la hora de ir más seguros. Ten en cuenta que existen los neumáticos de invierno. Infórmate sobre cómo poner las cadenas a las ruedas de tu vehículo. Si no puedes continuar la marcha, llama a los servicios de emergencia e indica tu posición. Mantén la calefacción de tu vehículo (procura llevar el depósito lleno y el móvil cargado). ¿Qué hago si me encuentro con una placa de hielo?: Ante todo no frenes, sobre todo si tu vehículo no tiene un sistema antibloqueo de frenos (ABS). Si aceleras muy fuerte se puede producir un sobreviraje (se bloquean las ruedas traseras) o un subviraje (deslizan las ruedas delanteras). Mantén una velocidad constante hasta salir del hielo.